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РФ выпустила по Украине 75 ракет, 41 из них обезврежена ПВО - Залужный

10 октября 2022, 11:47

Страна-террорист Россия наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, а также применяет ударные БПЛА.

Валерий Залужный
Валерий Залужный отреагировал на ракетную атаку РФ 10 октября / Фото Минобороны, Нацполиция

В понедельник, 10 октября, Россия нанесла массированные ракетные атаки по Украине. Взрывы были слышны практически в каждой области. Как сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, по состоянию на 11 часов утра российские оккупанты выпустили уже 75 ракет, 41 из них обезвредили силы Противовоздушной обороны.

По словам Залужного, страна-террорист РФ наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, а также применяет ударные БПЛА.

"С утра агрессором выпущено уже 75 ракет. 41 из них обезврежены нашей ПВО. Вооруженные Силы делают все возможное, чтобы защитить сограждан", – написал главнокомандующий ВСУ в Telegram.

Он добавил, что вражеская атака продолжается. Залужный призвал граждан находиться в укрытиях.

РФ выпустила по Украине 75 ракет, 41 из них обезврежена ПВО - Залужный

Тем временем секретарь Совета нацбезопасности и обороны Сергей Данилов заявил, что российские ракеты не запугают украинцев.

"Своими обстрелами вы вызываете у нас только ярость и презрение! Не страх, не желание о чем-то договариваться", – заявил Данилов.

Ранее на ракетные удары по Украине отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. Полностью. Уничтожьте наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве", - написал глава государства в своем Telegram-канале.

Ракетные удары по Украине 10 октября

В понедельник в Киеве прогремели взрывы. Перед этим по Украине была объявлена воздушная тревога.

В результате ракетного удара погибли 8 человек, еще 24 мирных жителяполучили ранения. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов.

В пресс-службе Нацполиции Украины сообщили, что известно о 5 погибших и 12 пострадавших.

Также взрывы сегодня звучали не только в столице, но и во многих других городах Украины - Запорожье, Днепре, Тернополе, Львове.

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