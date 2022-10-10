Оккупанты атаковали Киев ракетами: погибли 8 человек, 24 мирных жителя получили ранения

10 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Прогремели взрывы в центре города.
В понедельник, 10 октября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Прогремели взрывы в Шевченковском районе столицы.
В результате ракетного удара погибли 8 человек, еще 24 мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов.
Ракетный удар по Киеву 10 октября
В понедельник в Киеве прогремели взрывы. Перед этим по Украине была объявлена воздушная тревога.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Киеве.
"Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали впоследствии", - написал столичный градоначальник.
Пресс-секретарь ГосЧС Светлана Водолага сообщила, что есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве разных местах.
В Сеть попали кадры одного из "прилетов". Девушка, которая шла по городу, снимала видео и рассказывала, что только что видела пролет ракеты. В следующий момент ее накрыло взрывной волной. К счастью, девушка осталась жива.
В Сети также появились другие кадры с мест "прилетов".
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