Оккупанты атаковали Киев ракетами: погибли 8 человек, 24 мирных жителя получили ранения

Ракетный удар по Киеву РФ нанесла утром 10 октября / Фото УНИАН, twitter.com/JimmySecUK

В понедельник, 10 октября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Прогремели взрывы в Шевченковском районе столицы.

В результате ракетного удара погибли 8 человек, еще 24 мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов.

Ракетный удар по Киеву 10 октября

В понедельник в Киеве прогремели взрывы. Перед этим по Украине была объявлена воздушная тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Киеве.

"Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали впоследствии", - написал столичный градоначальник.

Пресс-секретарь ГосЧС Светлана Водолага сообщила, что есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве разных местах.

В Сеть попали кадры одного из "прилетов". Девушка, которая шла по городу, снимала видео и рассказывала, что только что видела пролет ракеты. В следующий момент ее накрыло взрывной волной. К счастью, девушка осталась жива.

В Сети также появились другие кадры с мест "прилетов".

В центре Киева горят авто после ракетного удара

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