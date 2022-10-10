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Жительница Киева случайно засняла ракетный удар по Киеву - девушку накрыло взрывной волной

10 октября 2022, 09:48

Девушка, которая шла по городу, снимала видео и рассказывала, что только что видела пролет ракеты. В следующий момент ее накрыло взрывной волной.

Ракетный удар по Киеву попал на видео
Ракетный удар по Киеву попал на видео / скриншот

В понедельник, 10 октября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Прогремели взрывы в центре города. В Сеть попали кадры одного из "прилетов".

Девушка, которая шла по городу, снимала видео и рассказывала, что только что видела пролет ракеты. В следующий момент ее накрыло взрывной волной. К счастью, девушка осталась жива.

Жительница Киева случайно засняла ракетный удар по Киеву - девушку накрыло взрывной волной

Ракетный удар по Киеву 10 октября

В понедельник в Киеве прогремели взрывы. Перед этим по Украине была объявлена воздушная тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Киеве.

"Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали впоследствии", - написал столичный градоначальник.

Пресс-секретарь ГосЧС Светлана Водолага сообщила, что есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве разных местах. Информация уточняется.

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