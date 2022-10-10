В Киеве прогремели мощные взрывы, над городом поднимается столб дыма

Над Киевом поднимается дым после взрыва

В понедельник, 10 октября, в Киеве прогремели взрывы, вероятно - в центре города. Перед этим по Украине была объявлена воздушная тревога.

Как пишут Telegram-каналы, жители столичного Печерска говорят о трёх сильных взрывах. Их также слышали в других районах Киева.

Пот некоторым данным, сработала система ПВО. По другим данным, в столице был "прилет".

Над городом поднялся дым.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Киеве.

"Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали впоследствии", - написал столичный градоначальник.

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