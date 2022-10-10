В Киеве прогремели мощные взрывы, над городом поднимается столб дыма

Жители столичного Печерска говорят о трёх сильных взрывах. Их также слышали в других районах Киева. Мэр Виталий Кличко подтвердил взрывы в городе.
В понедельник, 10 октября, в Киеве прогремели взрывы, вероятно - в центре города. Перед этим по Украине была объявлена воздушная тревога.
Как пишут Telegram-каналы, жители столичного Печерска говорят о трёх сильных взрывах. Их также слышали в других районах Киева.
Пот некоторым данным, сработала система ПВО. По другим данным, в столице был "прилет".
Над городом поднялся дым.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Киеве.
"Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали впоследствии", - написал столичный градоначальник.
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Автор: Анна Ярославская