УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты ударили ракетами по Запорожью: разрушена жилая многоэтажка, есть пострадавшие

10 октября 2022, 06:31

Всего было около 10 прилетов. На месте трагедии работают спасатели, медики, все соответствующие службы.

Оккупанты ударили ракетами по Запорожью: разрушена жилая многоэтажка, есть пострадавшие
В Запорожье разрушен многоэтажный жилой дом / Фото Telegram

Ночью 10 октября российские оккупанты снова нанесли ракетные удары по Запорожью. Всего было около 10 "прилетов".

Разрушен многоэтажный жилой дом. Есть пострадавшие. На месте трагедии работают спасатели, медики, все соответствующие службы.

"Террор врага продолжается. В результате ракетной атаки в центре Запорожья вновь разрушен многоэтажный жилой дом. Есть пострадавшие. На месте трагедии работают спасатели, медики, все соответствующие службы. Людям предоставляется необходимая помощь", – сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, в Запорожье прогремели 5 взрывов, зафиксированы 10 "прилетов".

В сети появились фото с места трагедии в Запорожье. Как видно на снимках, российская ракета снесла целый подъезд.

Ракетный удар в Запорожье
Ракетный удар в Запорожье / Фото t.me/info_zp
Жилой дом в Запорожье после ракетного удара
Жилой дом в Запорожье после ракетного удара / Фото t.me/info_zp

В Сети появилось видео с камер наблюдения в Запорожье. На кадрах - прямое попадание ракеты.

Оккупанты ударили ракетами по Запорожью: разрушена жилая многоэтажка, есть пострадавшие

Ракетный удар по Запорожью 9 октября

Ночью 9 октября российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по Запорожью. Погибли мирные жители, разрушены жилые дома. Всего захватчики выпустили по Запорожью более 20 ракет. Враг применил авиацию и зенитно-ракетные комплексы.

Удар по Запорожью был нанесен с временно оккупированных территорий – из районов Мелитополя и Бердянска. Было выпущено четыре крылатых ракеты Х-22 (из Ту-22М3) и две управляемые авиационные ракеты Х-59 (из Су-35).

Кроме того, противник нанес ракетный удар зенитными ракетами из ЗРК С-300. Было выпущено около 16 ракет по гражданской инфраструктуре города и жилым кварталам.

Частично разрушен 9-этажный дом. Разрушены пять частных домов. Повреждены объекты инфраструктуры. Повреждены 20 автомобилей.

Известно о 12 погибших. Госпитализированы 49 пострадавших, шестеро из их - дети.

Другие новости:

война в Украине новости Запорожья ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:31

Оккупанты ударили ракетами по Запорожью: разрушена жилая многоэтажка, есть пострадавшие

06:27

Можно ли заварить чай в холодной воде: поразительный способ и важный "секрет"Видео

06:00

Почему Крымский мост потянет с собой на дно Путина и его режиммнение

05:10

Украина задубеет до -2º: синоптик дал ледяной прогноз и предупредил об аномалииВидео

04:00

В "башнях Кремля" переполох, появилась группа против противников Патрушева и Шойгу – ПономаревВидео

Реклама
03:20

Как вкусно и быстро замариновать мясо: 5 рецептов хрустящей и нежной курицыВидео

02:52

"Перестань позориться!": Волочкова докатилась до детского аниматора, но и тут дала маху

02:17

Все обречено на провал: астролог назвал самые неудачные дни октября 2022Видео

01:34

Военный эксперт пояснил, почему разваливается оборона врагов под ударами ВСУВидео

00:51

Приметы на 10 октября: какие 3 запрета нельзя нарушать, чтобы весь год не жить в долгахВидео

00:35

Способ сделать багажник чистым: народные средства и лайфхакиВидео

09 октября, воскресенье
23:43

Беларусь могла запустить передачу России тяжелой бронетехники – СМИВидео

23:03

Зеленский обвинил Москву в терроре и отказе от переговоровВидео

22:28

"Здесь только одно государство-террорист": в ОП жестко ответили на обвинения ПутинаВидео

22:05

Быстрое восстановление Крымского моста – ложь, оккупантам РФ понадобится до 5 месяцев – МВДВидео

21:58

"Большое унижение Путина": в США предупредили о мести РФ за удары по Крымскому мостуВидео

21:55

Голос країни-12 - 6 выпуск слепых прослушиваний: кто пополнил команды звездных тренеровВидео

21:38

В Минске подтвердили подготовку Украины к отражению вторжения из БеларусиВидео

21:20

В ране уже завелись клопы: оккупант поблагодарил украинских бойцов за пленВидео

21:05

Путин отреагировал на взрыв на Крымском мосту: заявил о "теракте" и обвинил спецслужбы Украины

Реклама
20:58

"Прилетело 3 ракеты": ВСУ уничтожили штаб бригады РФ с десятками оккупантовВидео

20:49

Возвращение блудной певицы: как выглядит исчезнувшая на 4 года Мария Яремчук сейчас

20:24

"Сбивать террористический мусор РФ": Ермак назвал способ защиты от российских ракетВидео

20:24

Взрыв на Крымском мосту обернется ударом по логистике войск РФ на Херсонщине – эксперт

20:10

Приметы на 11 октября: 3 вещи, которые категорически нельзя делать в этот деньВидео

19:49

Смена руководства в Кремле: Фейгин рассказал о преемнике ПутинаВидео

19:37

Украина обязана нанести удар по Беларуси, а Лукашенко повесить в Бучемнение

19:15

Путин утратил контроль над группами Пригожина и Патрушева, его могут отстранить от властиВидео

19:12

РФ – спонсор терроризма и геноцид в Украине: в Конгресс США внесли мощные законопроектыВидео

19:06

"Сейчас это совсем не проблема": Константин Войтенко впервые прокомментировал скандальный разводВидео

18:59

Бабкин, Гребенщиков и звезды мирового рока записали трогательную песню о войне в Украине

18:43

СМИ рассказали, почему взрывы на Крымском мосту не прогремели в день юбилея ПутинаВидео

18:17

Звезды "Вечернего квартала" Великий и Оруджова выпустили мощную пародию на русских оккупантовВидео

18:10

Лукашенко меняет риторику: у Зеленского оценили угрозу нападения БеларусиВидео

18:06

Худший кошмар леди Ди: сбылось страшное пророчество принцессы Дианы

17:59

"Идет слишком долго": в Белом доме неожиданно предложили завершить войну дипломатиейВидео

17:39

"Война заставляет влюбляться": Астафьева взяла в руки большой боевой ствол и пошла стрелятьВидео

17:28

Россияне после взрыва на Крымском мосту бегут с полуострова: на выезде пробка в 6 километровВидео

16:55

"Подарок Путину": Словакия передала Украине мощные САУ Zuzana-2Видео

16:39

Более десятка стран за Украину в НАТО даже без ПДЧ, переговоры продолжаютсяВидео

Реклама
16:32

В РФ выдвинули неожиданную версию взрывов на Крымском мостуВидео

16:29

"Украина победит. Мы проиграем": дочь путиниста Машкова рассказала, за что благодарна украинцам

16:18

Особенно мужчинам: почему опасно долго сидеть на унитазе

15:41

Путин заставляет Лукашенко открыто напасть на Украину, у границ уже 6 батальонов Беларуси – ГУРВидео

15:36

Красная от крови украинцев шапочка собралась на фронт: Яна Поплавская сделала лицемерное заявление

15:35

На Луганщине ВСУ освободили Стельмаховку и еще 6 населенных пунктовВидео

15:27

Пошел защищать Украину вместе с сыном: под Бахмутом погиб директор Попаснянского лицея

15:21

Женский гороскоп на неделю 10-16 октября: Ракам - выяснение отношений, а Рыбам - исполнение мечтыВидео

14:57

"Война без правил": на Западе предупредили о мести Путина за Крымский мостВидео

14:34

Невестка Ющенко засветила пышную грудь в облегающем спортивном топе

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять