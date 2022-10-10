Оккупанты ударили ракетами по Запорожью: разрушена жилая многоэтажка, есть пострадавшие

В Запорожье разрушен многоэтажный жилой дом / Фото Telegram

Ночью 10 октября российские оккупанты снова нанесли ракетные удары по Запорожью. Всего было около 10 "прилетов".

Разрушен многоэтажный жилой дом. Есть пострадавшие. На месте трагедии работают спасатели, медики, все соответствующие службы.

"Террор врага продолжается. В результате ракетной атаки в центре Запорожья вновь разрушен многоэтажный жилой дом. Есть пострадавшие. На месте трагедии работают спасатели, медики, все соответствующие службы. Людям предоставляется необходимая помощь", – сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, в Запорожье прогремели 5 взрывов, зафиксированы 10 "прилетов".

В сети появились фото с места трагедии в Запорожье. Как видно на снимках, российская ракета снесла целый подъезд.

Ракетный удар в Запорожье / Фото t.me/info_zp

Жилой дом в Запорожье после ракетного удара / Фото t.me/info_zp

В Сети появилось видео с камер наблюдения в Запорожье. На кадрах - прямое попадание ракеты.

Ракетный удар по Запорожью 9 октября

Ночью 9 октября российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по Запорожью. Погибли мирные жители, разрушены жилые дома. Всего захватчики выпустили по Запорожью более 20 ракет. Враг применил авиацию и зенитно-ракетные комплексы.

Удар по Запорожью был нанесен с временно оккупированных территорий – из районов Мелитополя и Бердянска. Было выпущено четыре крылатых ракеты Х-22 (из Ту-22М3) и две управляемые авиационные ракеты Х-59 (из Су-35).

Кроме того, противник нанес ракетный удар зенитными ракетами из ЗРК С-300. Было выпущено около 16 ракет по гражданской инфраструктуре города и жилым кварталам.

Частично разрушен 9-этажный дом. Разрушены пять частных домов. Повреждены объекты инфраструктуры. Повреждены 20 автомобилей.

Известно о 12 погибших. Госпитализированы 49 пострадавших, шестеро из их - дети.

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