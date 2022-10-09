Ракетный удар по Запорожью: оккупанты выпустили более 20 ракет из районов Мелитополя и Бердянска

Ночью 9 октября город Запорожье подвергся массированному ракетному обстрелу российских оккупантов / Фото Telegram

Ночью 9 октября российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по Запорожью. Погибли мирные жители, разрушены жилые дома. Всего захватчики выпустили по Запорожью более 20 ракет. Враг применил авиацию и зенитно-ракетные комплексы.

"Начиная с 00:30 9 октября, обнаружено шесть бомбардировщиков Ту-22М3, работавших с аэродрома Рязань и семь Су-35 – с аэродрома Мариновка Ростовской области", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Удар по Запорожью был нанесен с временно оккупированных территорий – из районов Мелитополя и Бердянска. Было выпущено четыре крылатых ракеты Х-22 (из Ту-22М3) и две управляемые авиационные ракеты Х-59 (из Су-35).

Кроме того, противник нанес ракетный удар зенитными ракетами из ЗРК С-300. Было выпущено около 16 ракет по гражданской инфраструктуре города и жилым кварталам.

Отмечается также, что за прошедшие сутки Воздушные силы Украины сбили на Юге российский вертолет, предположительно Су-25. Также ВСУ уничтожили два беспилотника, один дрон-камикадзе Shahed-136 и одну авиационную ракету Х-59 (Запорожье).

Ракетный удар по Запорожью 9 октября

Ночью 9 октября российские оккупанты применили тактическую авиацию для того, чтобы нанести ракетный удар по Запорожью.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, по предварительной информации, самолеты выпустили по Запорожью 12 ракет. Большинство из них попали в жилые многоэтажные и частные дома в одном из районов Запорожья. Одна из ракет снесла целый подъезд.

Частично разрушен 9-этажный дом. Разрушены пять частных домов. Повреждены объекты инфраструктуры. Повреждены 20 автомобилей.

На данный момент известно о 12 погибших. Госпитализированы 49 пострадавших, шестеро из их - дети.

Под завалами могут находиться люди. На местах происшествия идет спасательная операция. Уже спасены 8 человек. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

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