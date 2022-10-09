РФ выпустила по Запорожью 12 ракет: появились новые данные о погибших и раненых

Последствия ракетного удара по Запорожью - пострадали жилые дома / Фото t.me/starukhofficial

Ночью 9 октября российские оккупанты применили тактическую авиацию для того, чтобы нанести ракетный удар по Запорожью.

Как сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Александр Старух, по предварительной информации, самолеты выпустили по Запорожью 12 ракет. Большинство из них попали в жилые многоэтажные и частные дома в одном из районов Запорожья.

"Частично разрушен 9-этажный дом. Разрушены пять частных домов. Повреждены объекты инфраструктуры. Повреждены 20 автомобилей", - говорится в сообщении.

На данный момент известно о 12 погибших. Госпитализированы 49 пострадавших, шестеро из их - дети.

"Под завалами могут находиться люди. На местах происшествия идет спасательная операция. Уже спасены 8 человек. Пострадавшим оказывается необходимая помощь", - добавил Старух.

Ракетный обстрел Запорожья / Фото t.me/starukhofficial

На месте трагедии продолжаются спасательные работы / Фото t.me/starukhofficial

Как сообщал Главред, утром в четверг, 6 октября, российские захватчики нанесли 7 ракетных ударов по многоэтажкам в Запорожье. Погибли люди.

Ночью 6 октября оккупанты обстреляли Харьков и Запорожье.

Утром 5 октября российские оккупанты атаковали Белую Церквовь в Киевской области при помощи иранских дронов-камикадзе. БПЛА были выпущены с юга Украины.

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