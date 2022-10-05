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Атака Белой Церкви иранскими дронами: оккупанты запустили 12 БПЛА с Юга Украины, 6 - были сбиты

5 октября 2022, 10:54

Удары по Белой Церкви враг нанес дронами-камикадзе типа Shahed-136. Было всего шесть попаданий и взрывов. Пострадал один человек, повреждена инфраструктура.

Атака на Белую Церковь
Атака на Белую Церковь произошла под утро 5 октября / скриншот

Утром в среду, 5 октября, российские оккупанты атаковали Белую Церквовь в Киевской области при помощи иранских дронов-камикадзе. БПЛА был выпущены с юга Украины. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, всего было выпущено около 12 дронов. Шесть из них были сбиты: три - зенитно-ракетными войсками на юге, еще три - авиацией воздушных сил.

Игнат отметил, что Россия ищет слабые места в противовоздушной обороне Украины.

"Их нужно сбивать всеми имеющимися средствами", - добавил он.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба написал в Telegram, что удары по Белой Церкви враг нанес дронами-камикадзе типа Shahed-136.

"Всего шесть попаданий и взрывов. Пострадал один человек. Также получила повреждения инфраструктура", - говорится в сообщении.

В настоящее время идет ликвидация последствий обстрелов. На месте работают все необходимые службы, 57 спасателей и 15 единиц техники ГосЧС, тушение пожара продолжается.

После взрыва в Белой Церкви вспыхнул пожар
После взрыва в Белой Церкви вспыхнул пожар / скриншот

БПЛА Shahed-136 - что о них известно

Дрон Shahed-136 относится к классу баражирующих боеприпасов или, как их еще называют, дронов-камикадзе. Этот БПЛА одноразовый и предназначен для поражения наземных целей, рассказал НВ главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков.

Единственный источник наведения беспилотника — это спутниковая навигация. То есть он наводится исключительно на стационарные объекты по координатам, которые получает со спутниковых систем навигации, таких как GPS или ГЛОНАСС.

"А учитывая, что Иран находится под санкциями и, очевидно, не имеет доступа к западным комплектующим с условным военным GPS, то использует обычный гражданский сенсор GPS, который можно приобрести на AliExpress. В конце концов, с высокой долей вероятности иранский дрон собран из электронных компонентов, которые есть в свободной продаже. Даже двигатель к Shahed-136 доступен на AliExpress", - объяснил Катков.

Беспилотники Ирана для России

В июле советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Иран собирается отправить России несколько сотен боевых дронов. По словам чиновника, Тегеран, таким образом, "поможет" Москве с удержанием оккупированных территорий Украины.

В начале августа советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что на фронте на вооружении войск России заметили беспилотники, которые оккупантам мог поставить Иран.

Он говорил о возможной партии из 46-ти дронов. По словам советника ОП, БПЛА устаревшие и примитивные, но все же представляют опасность.

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