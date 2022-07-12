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ВСУ бьют войска РФ на поле боя, Иран готовит "на помощь" Москве сотни БПЛА – советник Байдена

12 июля 2022, 10:59

Тегеран намерен в скорейшем времени поставить Москве, в том числе, и ударные беспилотники, сказал Джейк Салливан.

Россия Иран
Иран уже в конце июля может запустить обучение военных РФ по управлению ударными БПЛА - Белый дом / Коллаж УНИАН, Reuters

Иран собирается отправить России несколько сотен беспилотных летательных аппаратов, в числе которых и боевые дроны. Поставки намерены провести в ускоренном порядке. Вероятно, иранцы будут учить россиян управлять такими БПЛА уже в конце июля. Российские войска теряют силы на поле боя с ВСУ и изматываются при удержании оккупированных территорий на юге и востоке Украины. В такой ситуации Тегеран готовится "оказать помощь" Москве. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Как сообщает CNN, в ходе своего брифинга в Белом доме чиновник, со ссылкой на данные американского разведки, рассказал о том, что есть сведения о подготовке Ирана к поставкам России беспилотников. Речь идет, в том числе, об отправке ударных дронов в краткосрочной перспективе.

Читайте такжеВ три раза мощнее Байрактара: США готовы продать Украине боевые беспилотники Grey Eagle – Reuters"Информация указывает на то, что иранское правительство готовится предоставить России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов, включая ударные, в ускоренном порядке", - отметил Салливан.

По его словам, у Вашингтона есть информация, согласно которой обучение российских военных по управлению иранскими беспилотниками Тегеран начнет уже в июле.

Впрочем, чиновник также добавил, что конкретной информации относительно того, смог ли Иран уже передать какое-то вооружение России, на данный момент нет.

Также Джейк Салливан подчеркнул, что Россия столкнулась с весомыми проблемами на войне против Украины. Российские войска понесли серьезный ущерб на поле боя с ВСУ, а удержание захваченных украинских территорий на юге и востоке изматывают армию оккупантов. Ситуация негативно сказывается на ее боеспособности. РФ нуждается в пополнении ресурсов, а Иран готов оказать такое содействие.

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Война России против Украины

Глава Минобороны Алексей Резников 10 июля сделал заявление о том, что президент Владимир Зеленский приказал провести операцию по освобождению южных регионов Украины. По словам руководителя военного ведомства, украинские войска накапливают силы и западное оружие, чтобы деоккупировать юг.

Президент Владимир Зеленский 11 июля сказал, что задача ВСУ – освобождение всех территорий, которые были оккупированы Россией. По мнению гаранта, достижение такой цели является главным делом каждого украинца.

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай полагает, что Украина может освободить все свои земли. Но для этого нужно достаточное количество западных вооружений. Согласно прогнозу чиновника, войска РФ могут оккупировать Донбасс, однако после того, как ВСУ начнут контрнаступление, руководитель страны-агрессора Путин может объявить на территории России всеобщую военную мобилизацию.

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