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Полная деоккупация: Зеленский поставил задачу украинскими военными в войне с РФ

11 июля 2022, 18:18

Президент напомнил, что он не может подробно раскрывать подробности тех или иных планов военного командования.

Зеленский
Владимир Зеленский / Скриншот Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что задачей бойцов Вооруженных сил Украины является деоккупация всей территории Украины.

Об этом глава государства подчеркнул в ходе совместного брифинга с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, трансляция которого велась в Facebook Офиса президента.

"Задачей всех наших военных является деоккупировать всю нашу территорию. Я думаю, это задача каждого гражданина", - подчеркнул президент.

Отвечая на вопрос о планах деоккупации юга, о которых недавно заявил глава Министерства обороны Алексей Резников, глава государства уточнил, что не читал это интервью.

Зеленский добавил, что он не может более подробно раскрывать подробности тех или иных планов военного командования.

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Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о приказе верховного главнокомандующего Владимира Зеленского о необходимости деоккупации южных областей Украины.

Для выполнения этой задачи ВСУ собирают миллионные силы, подчеркнул он в интервью британской газете The Times.

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