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Путин может объявить мобилизацию, когда Украина пойдет в масштабное контрнаступление - Гайдай

11 июля 2022, 15:08

После начала масштабного контрнаступления Владимир Путин может объявить, что Украина пошла войной против России.

Путин, Гайдай, ВСУ
Путин официально объявит войну Украине и мобилизацию после того, как ВСУ пойдут в контрнаступление / УНИАН, общественное

Украина способна полностью освободить оккупированные территории, но для этого необходимо достаточное количество оружие. Однако в случае деоккупации Луганской и Донецкой областей Путин может официально объявить о начале мобилизации. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сообщает LB.ua.

"Какие у них планы? Они выходят на административную границу Луганской области или Донецкой области, сразу проводят псевдореферендум, принимают решение о вхождении этих территорий в Российской Федерации, а дальше, когда уже Украина будет проводить контрнаступление и освобождать территории, Путин просто объявит, что Украина пошла войной против России, поэтому объявляется полная мобилизация", - сказал Гайдай.

Сергей Гайдай считает, что в 2014 году РФ этого не сделала, потому что Украина не имела достаточно военной силы, чтобы отвоевать захваченные территории.

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Напомним, ранее известный австрийский аналитик Том Купер говорил, что война Украины против России затягивается, поскольку Запад поддается на шантаж российского диктатора Путина. Как считает специалист, Евросоюзу нужно о геополитике на время забыть и вооружить ВСУ настолько, чтобы те уничтожили русскую армию.

"Это единственный способ заставить Путина уступить. Он не уступит, пока думает, что еще может чего-то достичь в Украине. И он еще может чего-то добиться, пока его армия планирует новые наступления", – подытожил эксперт.

До того военный эксперт из Азербайджана Агиль Рустамзаде говорил - для того, чтобы произошел перелом в войне, и российская армия начала проваливать свою оборону из-за неспособности пополнять свои потери, цифра убитых российских солдат должна вырасти до 1000 в сутки.

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