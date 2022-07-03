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ВСУ перейдут в контрнаступление, освободят Херсон и проведут спецоперацию в России – Арестович

3 июля 2022, 18:03

"Зрада" в России начнется после того, как армия Украины перейдет в уверенное контрнаступление, считает Алексей Арестович.

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Войска Украины освободят Херсон, после чего начнется переполох в Кремле и самой России - Арестович / Коллаж Генштаб ВСУ, Reuters

Первым шагом на пути к завершению войны РФ против Украины должно стать возращение захваченного Херсона. После начала волны контрнаступления ВСУ в российском обществе и руководстве государства начнется переполох. Вследствие такой ситуации "специальная операция" произойдет уже в самой России, а украинские военные будут в ней задействованы в качестве миротворцев, которых пригласит временное правительство. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире YouTube-канала Фейгин Live он рассказал о том, что когда ВСУ перейдут к полномасштабной контрнаступательной военной операции, в России, как в обществе, так и структуре власти, начнется "зрада". Провал агрессивных планов Москвы начнется с возвращения под контроль украинской армии Херсона.

Читайте такжеКогда армия Украины освободит Херсон, начнется распад России Путина – политологСогласно прогнозу, далее последует "специальная военная операция" уже на территории РФ.

"Происходящее сейчас – это растянутое российское поражение. После которой "специальная операция" начнется в самой России", - полагает Арестович.

В операции будут задействованы украинские миротворцы.

"Не в виде интервенции, а по приглашению условного временного правительства", - подчеркнул Алексей Арестович.

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Война России против Украины

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее сказал, что поставки оружия с Запада в Украину затягиваются из-за дефицита вооружений на складах. По его словам, склады пополняются, и после того, как их заполнят, техника отправится в Киев в течение одного или нескольких месяцев.

Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен допускает сценарий, при котором война России против Украины может превратиться в затяжной конфликт. По его словам, Путину нужен такой вариант, чтобы не допустить сближения Украины с НАТО и Евросоюзом, а также помешать восстановлению государства после войны.

Как полагает военный эксперт Олег Жданов, глава РФ Владимир Путин собирается искать усиления для своей армии на войне против Украины. По мнению Жданова, Путин попытается подключить к боевым действиям Беларусь Лукашенко и страны ОДКБ. В частности, он может потребовать от них либо войск, либо военной техники для захвата украинского государства.

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ВСУ новости Херсона Алексей Арестович Офис президента война России и Украины
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