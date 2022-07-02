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План Путина – затянуть бои на востоке Украины, он опасается сближения Киева с ЕС и НАТО – Расмуссен

2 июля 2022, 11:33

Москва специализируется на затяжных конфликтах, на что указывают примеры Южной Осетии, Крыма, Донбасса и Приднестровья, сказал Андерс Фог Расмуссен.

Путин Расмуссен
Путин не может одержать полную победу над Украиной, поэтому будет максимальным образом затягивать войну - Расмуссен / Коллаж УНИАН, Reuters

Наиболее серьезный риск для Украины – это затяжная война с Россией. Примеры Южной Осетии, Крыма, Донбасса и Приднестровья показывают, что россияне специализируются на таких конфликтах. Глава Кремля Владимир Путин считает, что пока на востоке украинского государства будет тлеющий или замороженный конфликт, страна не сможет сделать шаг вперед к НАТО и Евросоюзу. Путин не может одержать полноценную победу, поэтому будет пытаться максимально затянуть ситуацию и замедлить послевоенное восстановление государства. Об этом заявил бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен.

"Прежде всего, я думаю, что самый большой риск сейчас - это длительный конфликт. Россияне - мастера затяжных конфликтов. Вы только посмотрите на Грузию - в Южной Осетии это продолжается с 2008 года, в Крыму - с 2014-го на Донбассе тоже. В Молдове, в Приднестровье они уже десятилетиями. Так что они специалисты в этом", - рассказал он в интервью РБК-Украина.

Читайте такжеПутин намерен захватить большую часть Украины: США видят тяжелый конфликт самым вероятным сценариемПо его словам, если военные действия на востоке Украины затянутся, послевоенное восстановление страны усложнится. Путину не удастся добиться поставленных целей, поэтому его задача – максимальное затягивание конфликта.

"Так что я думаю, что самый большой риск сейчас в том, что его цель (Путина) - это затягивание конфликта. Он не может одержать полную победу. Но с другой стороны, он просто будет пытаться тянуть это бесконечно", - подчеркнул Андерс Фог Расмуссен.

Планы России по захвату Украины

В Главном управлении разведки Минобороны сообщали, что РФ располагает 120-дневным планом по захвату Украины. Последующие действия страны-агрессора зависят от развития ситуации на фронте. По причине неудач Москва вынуждена менять задачи каждые 30 дней. Впрочем, Россия по-прежнему стремится к полной оккупации украинского государства. Есть риск переброски на фронт еще 40 российских батальонных тактических групп.

Заместитель главы Пентагона Колин Кал заявлял, что Путин намерен захватить всю Украину. Однако, как полагает американский военный чиновник, планы Кремля реализованы не будут. Захватчики, вероятно, смогут добиться только частичных успехов.

В Центре национального сопротивления заявляли, что РФ на оккупированных территориях Украины сталкивается с тотальным сопротивлением российской оккупации со стороны местных жителей. В сложившейся ситуации Москва не может осуществить аннексию украинских земель, и вынуждена переносить проведение своих, дескать, "референдумов".

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