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Путин собрался захватить всю Украину, однако план обречен на провал – Минобороны США

14 червня 2022, 20:38

Войска РФ могут получить определенное преимущество на некоторых направлениях, считает Колин Кал.

Коллаж Путин
Путина ждет провал планов по захвату Украины - Минобороны США / Reuters, depositphotos.com

Нет никаких сомнений в том, что президент России Владимир Путин по-прежнему ставит задачу захвата всей территории Украины. Однако агрессору не удастся реализовать такой план. Впрочем, оккупационная российская армия может получить преимущества на определенных направлениях. Об этом заявил заместитель министра обороны США Колин Кал.

Как сообщает TheGuardian, он сказал о том, что у Соединенных Штатов нет сомнений относительно планов Путина – он намерен захватить всю территорию украинского государства. Но вряд ли получится их реализовать.

читайте такожСудьба Украины – возвращать и укреплять: Зеленский разнес посягательства Путина на украинские земли"Я все еще думаю, что у его еще есть планы на значительную часть Украины, если не на всю страну. Тем не менее, я не думаю, что он сможет достичь этих целей", - отметил Кал.

При этом он подчеркнул, что войска России могут добиться тактического преимущества на некоторых направлениях. Однако захватить всю территорию украинского государства все же не удастся.

Война России против Украины

В Главном управлении разведки ранее заявили, что у РФ есть 120-дневный план на войну против Украины. Дальнейшие действие россиян будут зависеть от обстановки на фронте. По причине неудач они пересматривают свои задачи каждые 30 дней. Россия, как и ранее, намерена захватить украинское государство, и может перебросить на войну еще 40 батальонных тактических групп.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что он готов к встрече с главой Кремля Владимиром Путиным. По его словам, если Россия действительно готова завершить войну, такие переговоры возможны. Зеленский готов к формату, который будет предполагать прекращение боевых действий и вывод российских войск с украинских территорий.

Президент Зеленский предупредил, что Россия может напасть на Запад в том случае, если ей удастся оккупировать Украину. Как утверждает гарант, западный мир должен последовать примеру Киева и продемонстрировать силу.

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