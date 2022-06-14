Поражение Украины обернется новым ударом России: Зеленский предупредил Запад о нападении Путина

Путину будет мало Украины и он пойдет на Запад - Зеленский / Коллаж Reuters

Если РФ удастся осуществить захват Украины, она пойдет уже на Запад. Украинское государство показало Москве свою силу, и теперь свою мощь должен продемонстрировать и западный мир. Война должна закончиться уважением к народу и суверенитету страны. Украина рассматривает войну с Россией в качестве большого вызова, однако ставит перед собой задачу восстановления территориальной целостности. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью журналистам из Дании во вторник, 14 июня, он рассказал о том, что если России удастся оккупировать Украину военным путем, захватчики пойдут дальше на Запад. Москве будет мало украинского государства – она стремится к максимальному усилению влияния на арене мировой политики.

"Они (РФ) хотят быть максимально влиятельными на геополитической карте мира. И потому им мало Украины. За несколько дней они хотели оккупировать всю Украину, они хотели смены политической власти Украины, чтобы показать всем государствам, которые меньшие по размеру и которые были в СССР или которые имели влияние со стороны армии СССР (там, где эта армия стояла), что будет дальше. Что нужно постоянно считаться с РФ", - считает Зеленский.

По его словам, Киев уже показал агрессору свою силу, и теперь западный мир, в свою очередь, должен продемонстрировать мощь.

"Киев – это не финиш в их марафоне. Это было для них мощное начало. Но мы показали свою силу. И сейчас очень важно, чтобы эту силу вместе с нами показывали наши западные партнеры", - сказал гарант.

Украина намерена восстановить свою территориальную целостность

Президент Зеленский сказал, что война России против Украины должна завершиться уважением к украинскому народу и государственному суверенитету. Украинцы приглашают гостей на свою землю, однако у них не должно быть оружия.

"Война может закончиться, когда мы – украинцы – и только мы будем на нашей земле. Конечно, мы приглашаем любые народы на нашу землю, но только в гости и без оружия. Это точно. Поэтому эта война должна закончиться уважением к нашему народу, уважением к нашей земле, уважением к нашим людям, детям, к нашей современности и будущему и, наконец, уважением к нашему суверенитету", - говорит глава государства.Читайте такжеСудьба Украины – возвращать и укреплять: Зеленский разнес посягательства Путина на украинские земли

Также он добавил, что Украину ожидает восстановление территориальной целостности.

"Я понимаю, что не все сразу. Я понимаю, что это большой вызов. Против нас воюет Российская Федерация. Вторая армия, как говорят, по мощности в мире", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский ранее сказал, что армия Украины не может перейти в контрнаступление. У украинских войск нет достаточного количества военной техники. Оккупанты РФ обладают преимуществом в вооружениях, а Украине стремится сохранить жизни своих военных.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что ВСУ для перехода к контрнаступательной операции нужно много оружия. Речь идет о сотнях единиц ракетных систем, артиллерии, боевых самолетах, танках и тысячах беспилотников.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Западу следует усилить поставки вооружений Киеву. У России тотальное преимущество в артиллерии на Донбассе. В такой обстановке ВСУ будет сложно сдерживать наступление РФ, не говоря уже о переходе к масштабной контратаке на фронте.

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