Почему ВСУ не идут в контрнаступление: Зеленский назвал причину

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему военным до сих пор не удается начать масштабное контрнаступление на востоке и на юге страны.

Как сказал Зеленский изданию Financial Times, у украинской армии нет достаточно военной техники и бойцов, чтобы выбить противника с занятых территорий.

"Украина будет способна победить на поле боя, если будет иметь как минимум десятикратное преимущество над Россией", - говорит Зеленский.

По его словам, в настоящее время ВСУ уступают в технике, поэтому возможности для продвижения нет.

"Чтобы наступать, для этого нужно не менее чем в 10 раз больше техники и не менее чем в 10 раз больше людей. Желание у нас больше, а техники меньше. Поэтому мы не можем слишком мощно продвигаться вперед. Пока этого не будет, нам действовать сложно, будут большие потери, а люди для меня – это приоритет", – отметил глава государства.

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"Мирный план" завершения войны России против Украины

Италия 19 мая подала в ООН план завершения войны РФ против Украины. Он состоит из четырех пунктов – прекращение огня, демонтаж линий боестолкновений, краткосрочное вступление Украины в ЕС без интеграции в Североатлантический альянс, подписания двумя государствами соглашения по Крыму и Донбассу и появление нового договора о мире и безопасности в Европе.

4 июня CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что представители США, ЕС и Великобритании несколько недель проводят консультации относительно плана по завершению войны в Украине. Причем Киев в такой дискуссии участия не принимает.

Журналисты указывают, что речь идет, в том числе, и о плане, представленном Италией.

Переговоры противоречат подходу проведения дискуссий по Украине без участия представителей Киева, однако США не оказывают давление на украинское государство и не принуждают страны к переговорам с РФ. Запад обсуждает ориентировочную модель, которую можно было бы предложить Украине.

Также отмечается, что Киев вряд ли согласится на инициативы, связанные с уступками территорий. План Италии не пользуется поддержкой и Соединенных Штатов.

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