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Базы НАТО в Украине только в обмен на вступление в Альянс: Зеленский заявил Западу о позиции Киева

7 червня 2022, 20:22

Нет смысла вести диалоги о вступление в Североатлантический альянс, когда Украину туда не приглашают, сказал Владимир Зеленский.

Зеленский НАТО
Если мы не в НАТО, то нет никаких баз - Зеленский / Коллаж Офис президента, Reuters

Сейчас нет времени на диалоги о перспективах вступления Украины в НАТО и размещении на территории страны военных баз коллективного блока безопасности Запада. Украинское государство не приглашают вступить в организацию. Если Киева не будет в Альянсе, то ни о каких базах и речи быть не может. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью Financial Times он рассказал о том, что на данный момент нет смысла говорить об интеграции Украины в Североатлантический альянс. Киев не приглашают к участию в блоке.

читайте такожБитва на истощение: в НАТО дали тревожный прогноз насчет войны в УкраинеКроме того, по словам президента, не следует говорить и о возможном размещении баз НАТО в Украине. Такой сценарий возможен только в случае вступления государства в Альянс.

"Зачем тратить время, чтобы говорить, например, сегодня о вступлении или не вступлении Украины в НАТО. Я реагирую на факты, равно как и базы. Если мы не в НАТО, то нет никаких баз. Если мы в НАТО — пожалуйста, приглашайте нас в НАТО. Вы же нас не приглашаете. Мне кажется, мы об этом наговорились", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Вступление Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова была бы вступить в Североатлантический альянс. Но организация не выступает с такой инициативой. Киев намерен работать над получением гарантий, которые обеспечат безопасность украинского народа.

Глава исследовательской группы Bellingcat Христо Грозев говорил, что в НАТО высоко оценивают профессионализм ВСУ на войне с Россией. По его словам, Украина уже могла бы вступить в Альянс, однако это политический вопрос, который нужно обсуждать с Россией.

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что НАТО не закрывает свои двери для Украины. При этом, по словам американского военного чиновника, сейчас не время обсуждать такой вопрос. Говорить на тему интеграции Украины в Альянс можно после завершения войны Москвы против Киева.

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