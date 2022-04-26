Украина в ближайшее время не вступит в НАТО: главное условие – завершение войны с РФ – Пентагон

Украина пока не сможет вступить в НАТО / Коллаж Reuters, УНИАН

НАТО не закрывает для Украины возможность вступления в Альянс. Однако обсуждать такую перспективу можно будет только после того, как завершится война с Россией. Сейчас главное – остановить войну Москвы против Киева. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

В ходе своего брифинга по итогам встречи на авиабазе Рамштайн во вторник, 26 апреля, он сказал о том, что обсуждать вопросы вступления Украины в Североатлантический альянс можно будет только после того, как завершится война с Россией. На данный момент главная задача – завершение войны. Политика открытых дверей Альянса продолжает действовать для Киева.

"НАТО всегда будет стоять на своем принципе открытых дверей, я верю, что в будущем, если будет такая возможность, Украина будет опять подаваться на вступление в НАТО. Но пока об этом говорить преждевременно, и спекуляции на этом вопросе не принесут пользы", - подчеркнул Ллойд Остин.

Вступление Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украины готова была бы принять предложение о вступлении в Североатлантический альянс. Но со стороны организации подобных инициатив нет. Государство будет отстаивать право на получение гарантий, которые смогут защитить жизни украинцев.

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Журналист, руководитель расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев сказал, что в НАТО восторженны действиями ВСУ. Государство уже сейчас могло бы оказаться в Альянсе, однако это вопрос политического характера. Аспекты евроатлантической интеграции следовало бы обсуждать и с Россией.

Кроме того, Грозев рассказал, что с начала военного вторжения РФ в Украину войска оккупантов продемонстрировали отсталость и непрофессионализм своей армии. В это же время действия ВСУ совершенно отличаются от маневров россиян и больше похожи на армии стран НАТО. Ситуация стала шоком для экспертов.

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