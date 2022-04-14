Армия Украины похожа на модель НАТО, а войска РФ – это просто шок – Bellingcat

Уровень подготовки ВСУ существенно вырос - Грозев / УНИАН

Войска России с начала военного вторжения на территорию Украины продемонстрировала свою отсталость и непрофессионализм. Речь идет, в первую очередь, об отсутствии логистики и отклонении от централизованной стратегии. Вооруженные силы Украины, напротив, совершенно отличаются от российских подразделений и больше похожи на армии стран НАТО. Ситуация стала шоком для специалистов. Об этом заявил руководитель расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев.

В интервью BBC он рассказал о том, что как только началась война, армия РФ показала себя отсталой и непрофессиональной. Впрочем, от оккупантов вряд ли ожидали чего-то другого, наблюдая за ситуацией в экономике страны.

По его словам, в первую очередь стало заметным отсутствие логистики и отклонение от централизованной стратегии. От армии РФ не ждали какого-либо "суперперформанса", но ее отсталость вызвала реальное удивление.

Модель развития Вооруженных сил Украины, в отличие от российской армии, по своей организации больше похожа на систему работы стран НАТО.

"Это армейская структура командования, которая осталась с прошлого столетия и совершенно отличается от украинской, которая уже в значительной степени децентрализована и похожа на модель натовских армий. С одной стороны, для нас это не должно стать неожиданностью, но все равно стало шоком", - отметил Грозев.

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При этом журналист акцентировал внимание на том, что уровень подготовки ВСУ вырос. Военные научились оперативно действовать и принимать решения без указки сверху. Сплоченность показало и украинское общество, которое за кратковременный период сформировало сильную оборону.

Читайте такжеВоенные НАТО в восторге от ВСУ: Грозев назвал главную преграду вступлению Украины в Альянс"Самый красивый из этих символов – это призываемые трактористы, создающие трактористский батальон, батальонная тактическая группа, которая впервые даже должна войти в войска НАТО. Я думаю, что это хорошая оценка уровня мотивации среди населения Украины", - подчеркнул Христо Грозев.

Ранее глава Bellingcat Христо Грозев заявил, что стратегия войны РФ против Украины давно провалилась, и сейчас в Кремле ищут, кого назначить виновными в этой ситуации. Обстановка в элитах накаляется. По мнению журналиста, раскол становится неизбежным.

Война России против Украины

Министерство обороны РФ 13 апреля обвинило Украину в якобы "ударах" и "диверсиях" в направлении объектов, которые находятся на российской территории. В ведомстве разразились угрозой нанести ракетные удары по "центрам принятия решений", в том числе и в Киеве.

Войска Украины нанесли удары двумя ракетами Нептун по российскому крейсеру Москва. В результате военный корабль загорелся.

В Офисе президента назвали удар по "Москве" крупнейшим поражением ВМФ России со времен Второй мировой войны. Это самый крупный потопленный военный корабль России за последние несколько десятков лет.

Спикер Банковой Алексей Арестович предупредил Россию о том, что если Москва ударит по Киеву, будет нанесен ответный удар. По его словам, у украинского государства есть серьезные возможности для реализации такого сценария, а у каждой войны "есть степень своей эскалации".

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