Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" пошел ко дну - СМИ

По неподтвержденным данным, военный корабль РФ "отвлекся" на украинский беспилотник, а потом не смог вовремя перенаправить свою защиту, чтобы отразить атаку.
Подбитый украинскими военными ракетный крейсер Москва, который является флагманом Черноморского флота РФ, пошел ко дну. Экипаж крейсера эвакуирован.
Как пишет издание News.com.au, сообщения SOS с корабля были получены до удара по нему ракетами. Сигналы бедствия передавались азбукой Морзе, а также включали такие уведомления, как "SOS", "затопление" и попытки спасти экипаж.
По данным журналистов, Москва в момент атаки действовала в плохих погодных условиях.
"По неподтвержденным данным, военный корабль "отвлекся" на украинский беспилотник, который был обстрелян противокорабельными ракетами берегового базирования. Он не смог вовремя перенаправить свою защиту, чтобы отразить атаку", - говорится в сообщении.
Официального подтверждения информации о том, что крейсер Москва пошел ко дну, нет.
Ранее в Министерстве обороны России подтвердили, что ракетный крейсер Москва, получил серьезные повреждения. По данным ведомства, на корабле сдетонировал боезапас в результате пожара, крейсер "завалился на борт".
Причины самого пожара, приведшего к детонации боеприпасов, оккупанты не называют. О попадании в него ракет украинского противокорабельного комплекса Нептун захватчики также не говорят.
Не уточняется и число жертв и пострадавших. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, их может быть до 250 человек.
В России заверяют, что экипаж крейсера эвакуирован. При этом издание Думская подчеркнуло, что полная эвакуация команды военного корабля возможно только в одном случае — когда он тонет.
По данным канала Ищи своих, РФ удалось спасти не всех членов экипажа.
"По нашим данным, все далеко не так - эффективную спасательную операцию не удалось провести из-за шторма, около 300 моряков - погибли!", - говорится в сообщении.
Как сообщал Главред, 13 апреля, на российском ракетном крейсере Москва Черноморского флота РФ возник пожар из-за попадания в него ракет украинского противокорабельного комплекса Нептун.
Крейсеру нанесены очень серьёзные повреждения. Крейсер утратил ход и находится в 25 милях от острова Змеиный. При этом на палубе наблюдается пламя. К нему на помощь выдвинулись 5 кораблей технической помощи.
Справка. Крейсер Москва — одна из самых больших единиц флота РФ, корабль первого класса, "убийца авианосцев". Был построен в Николаеве во второй половине 1970-х годов. После ввода корабля в эксплуатацию в 1982 году он носил название Слава.
Длина корабля составляет 186 метров, а основным вооружением являются противокорабельные ракеты П-1000 Вулкан.
В 2000 году крейсер стал флагманом Черноморского флота, а впоследствии играл ключевую роль в поддержке российских военных действий в Сирии.
В феврале 2022 года участвовал в захвате острова Змеиный.
Как известно, украинский остров Змеиный в Черном море враг захватил в первый день войны - 24 февраля. 13 украинских пограничников не сдались врагу.
"Я - русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание коровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар", - дважды повторил противник украинцам по рации.
Дословно ответ украинских воинов звучал так: "Русский военный, корабль иди нах..й!".
Эта фраза стала фактически лозунгом героического сопротивления украинцев российским захватчикам.
Отметим, сотрудник Госпогранслужбы Роман Грибов ‒ тот самый, который на острове Змеиный в первый день российского вторжения 24 февраля сказал в адрес российских агрессоров легендарную фразу "Русский военный корабль, иди …..", благополучно вернулся на малую Родину - в Черкасскую область. Пограничника наградили знаком отличия "За заслуги перед Черкасщиной".
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