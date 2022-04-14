УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" пошел ко дну - СМИ

14 апреля 2022, 09:05

По неподтвержденным данным, военный корабль РФ "отвлекся" на украинский беспилотник, а потом не смог вовремя перенаправить свою защиту, чтобы отразить атаку.

крейсер Москва
Крейсер Москва участвовал в захвате острова Змеиный в феврале 2022 / Коллаж Википедия, Укрпочта

Подбитый украинскими военными ракетный крейсер Москва, который является флагманом Черноморского флота РФ, пошел ко дну. Экипаж крейсера эвакуирован.

Как пишет издание News.com.au, сообщения SOS с корабля были получены до удара по нему ракетами. Сигналы бедствия передавались азбукой Морзе, а также включали такие уведомления, как "SOS", "затопление" и попытки спасти экипаж.

По данным журналистов, Москва в момент атаки действовала в плохих погодных условиях.

"По неподтвержденным данным, военный корабль "отвлекся" на украинский беспилотник, который был обстрелян противокорабельными ракетами берегового базирования. Он не смог вовремя перенаправить свою защиту, чтобы отразить атаку", - говорится в сообщении.

Официального подтверждения информации о том, что крейсер Москва пошел ко дну, нет.

Ранее в Министерстве обороны России подтвердили, что ракетный крейсер Москва, получил серьезные повреждения. По данным ведомства, на корабле сдетонировал боезапас в результате пожара, крейсер "завалился на борт".

Причины самого пожара, приведшего к детонации боеприпасов, оккупанты не называют. О попадании в него ракет украинского противокорабельного комплекса Нептун захватчики также не говорят.

Не уточняется и число жертв и пострадавших. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, их может быть до 250 человек.

В России заверяют, что экипаж крейсера эвакуирован. При этом издание Думская подчеркнуло, что полная эвакуация команды военного корабля возможно только в одном случае — когда он тонет.

По данным канала Ищи своих, РФ удалось спасти не всех членов экипажа.

"По нашим данным, все далеко не так - эффективную спасательную операцию не удалось провести из-за шторма, около 300 моряков - погибли!", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, 13 апреля, на российском ракетном крейсере Москва Черноморского флота РФ возник пожар из-за попадания в него ракет украинского противокорабельного комплекса Нептун.

Крейсеру нанесены очень серьёзные повреждения. Крейсер утратил ход и находится в 25 милях от острова Змеиный. При этом на палубе наблюдается пламя. К нему на помощь выдвинулись 5 кораблей технической помощи.

Справка. Крейсер Москва — одна из самых больших единиц флота РФ, корабль первого класса, "убийца авианосцев". Был построен в Николаеве во второй половине 1970-х годов. После ввода корабля в эксплуатацию в 1982 году он носил название Слава.

Длина корабля составляет 186 метров, а основным вооружением являются противокорабельные ракеты П-1000 Вулкан.

В 2000 году крейсер стал флагманом Черноморского флота, а впоследствии играл ключевую роль в поддержке российских военных действий в Сирии.

В феврале 2022 года участвовал в захвате острова Змеиный.

Как известно, украинский остров Змеиный в Черном море враг захватил в первый день войны - 24 февраля. 13 украинских пограничников не сдались врагу.

"Я - русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание коровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар", - дважды повторил противник украинцам по рации.

Дословно ответ украинских воинов звучал так: "Русский военный, корабль иди нах..й!".

Эта фраза стала фактически лозунгом героического сопротивления украинцев российским захватчикам.

Отметим, сотрудник Госпогранслужбы Роман Грибов ‒ тот самый, который на острове Змеиный в первый день российского вторжения 24 февраля сказал в адрес российских агрессоров легендарную фразу "Русский военный корабль, иди …..", благополучно вернулся на малую Родину - в Черкасскую область. Пограничника наградили знаком отличия "За заслуги перед Черкасщиной".

Другие новости:

viber
новости России война в Украине Черноморский флот черноморский флот РФ война России и Украины
Реклама
Популярное
Мистическое соединение планет 12 апреля 2022: как изменится судьба каждого знака зодиака на 13 летМистическое соединение планет 12 апреля 2022: как изменится судьба каждого знака зодиака на 13 лет Вырвались из окружения: в осажденном Мариуполе морпехи соединились с АзовомВырвались из окружения: в осажденном Мариуполе морпехи соединились с Азовом Гороскоп на сегодня, 11 апреля 2022: Стрельцам – зависть, Козерогам – ошибки прошлого, Рыбам – врагиГороскоп на сегодня, 11 апреля 2022: Стрельцам – зависть, Козерогам – ошибки прошлого, Рыбам – враги Приметы на 12 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 12 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду Заговор или самоубийство: астролог спрогнозировала конец жизни ПутинаЗаговор или самоубийство: астролог спрогнозировала конец жизни Путина
Поддержите Главред

Последние новости

09:35

"Вы будете смеяться, но Чернобаевка-15": Арестович показал видео очередного разгрома оккупантов

09:29

Сами себя топят: в РФ ищут козла отпущения из-за провала в войне и ломают режим Путина – ГрозевВидео

09:14

Три отвлекающих маневра: как Путин пытается открыть второй фронт в Украинемнение

09:05

Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" пошел ко дну - СМИВидео

08:41

Во время прорыва в Мариуполе часть морпехов попала в плен - АрестовичВидео

Реклама
08:24

США передадут Украине 11 вертолетов Ми-17, которые собирались отправить в АфганистанВидео

08:02

Дайте Зеленскому все, что нужно для борьбы: Микки Рурк поддержал Украину и раскритиковал НАТО

07:35

"В ад – за секунду": ССО показали, как превращают в металлолом технику оккупантов на ДонбассеВидео

07:03

Медведчук является фигурантом дела о вмешательстве РФ в выборы президента США – The New York TimesВидео

06:57

Вслед за Байденом: премьер Канады признал, что действия Путина в Украине – геноцидВидео

06:28

Как Китай может заставить Россию работать за едумнение

06:18

Могли погибнуть до 250 моряков: в России признали пожар и взрыв на крейсере МоскваВидео

05:44

Россия больше не может производить свои хваленые "гиперзвуковые" ракеты Кинжал

05:20

Новая Чмоня: в Сети высмеяли жену Медведчука, обратившуюся к ЭрдогануФотоВидео

04:20

Врачи назвали натуральные антибиотики, которые безопасно давать детям

03:40

Поражение России на Донбассе и свержение Путина до 9 мая: политолог назвал сценарий войны в КремлеВидео

03:10

Синоптик рассказала, когда в Украине резко потеплеетВидео

02:43

Вражескими снарядами разрушен дом "Сватов" под КиевомВидео

02:10

Грозев рассказал, почему Путин сидит в бункере и какую злую шутку с ним сыграют слухи о его болезниВидео

01:32

РФ бросит в бой больше авиации, ракет и артиллерии: второй этап войны будет жестче – ТукаВидео

Реклама
00:55

Терроризм и бандитизм: президент Польши высказался о действиях России

00:51

Приметы на 14 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:24

Путин приказал "все с землей сровнять", если оккупанты до 10 мая не захватят ряд городов - ГУРВидео

00:11

Законные цели ВСУ: США будут сливать разведданные для ударов в Крыму и на Донбассе – WSJВидео

00:04

В Госдуме России резко отреагировали на задержание МедведчукаВидео

13 апреля, среда
23:57

Backstreet Boys будут делиться доходами от концертов с украинцами

23:54

Зеленский ответил, почему не произошел визит Штайнмайера в УкраинуВидео

23:46

Дворец украинского олигарха под Киевом "отжали" под штаб военных медиковФотоВидео

23:27

"Сегодня был полезный день для нашей защиты": Зеленский обратился к украинцамВидео

23:18

Ряд стран НАТО скоро объявят об отправке танков Украине - Пентагон

22:54

Резников сообщил о планах противника на Донбассе

22:41

Конец эпохи? У Константина Меладзе прокомментировали распад ВИА ГрыВидео

22:37

Приметы на 15 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

22:33

"Крейсер горит": флагман ЧФ России Москва получил две ракеты и утратил ходВидео

22:09

Война и секс: психологи объяснили, как меняется сексуальная жизнь и либидо

22:01

Груз 200 для Подмосковья: ВСУ уничтожили командира полка Таманской дивизии РФ

21:50

Оккупанты нанесли мощный удар по Миргороду, поврежден аэродромВидео

21:49

Клещи: что нужно знать и кому категорически важно быть осторожным

21:34

Байден пообещал Зеленскому пушки, вертолеты и БТР для защиты от РФВидео

21:24

Ермак жестко ответил РФ на угрозы ракетного удара по КиевуВидео

Реклама
21:14

Елена Зеленская рассказала, когда последний раз лично видела президента и что ему сказала

21:08

"Ты представляешь нацию": Ольга Фреймут написала щемящее обращение к украинским женщинам в эмиграции

20:45

В том числе Киев: Москва из-за "ударов по РФ" угрожает атаковать объекты в Украине

20:40

Вышли из окружения рашистов: морпехи раскрыли детали соединения с Азовом в МариуполеВидео

20:16

Почему Зеленский предложил Путину обменять Медведчукамнение

20:10

Резня в Мелитополе: партизаны зачищают Запорожскую область от рашистовВидео

20:09

На Харьковщине орки повредили сеть сотовой связи, оказывают давление на жителей - Генштаб

19:58

Охранник Медведчука рассказал, как планировался его побег: СБУ опубликовала видеоВидео

19:33

Медведчука в "ПМР" встречали агенты ФСБ: новые детали задержания кума ПутинаВидео

19:25

Несмотря на опасность в Киев уже вернулось две трети жителей - Кличко

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять