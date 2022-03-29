Пограничник, пославший военный корабль агрессоров, благополучно вернулся в Украину

Роман Грибов / скриншот из видео

Сотрудник Госпогранслужбы Роман Грибов ‒ тот самый, который на острове Змеиный 24 февраля сказал в адрес российских агрессоров легендарную фразу "Русский военный корабль, иди …..", благополучно вернулся на малую Родину в Черкасскую область. Об этом сообщил председатель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"Имел честь приветствовать на Родине нашего без преувеличения легендарного пограничника. Роман участвовал в обороне острова Змеиный. Создатель того самого лозунга войны с российскими оккупантами. Черкасчанин вместе с побратимами продемонстрировали всему миру твердость и крепость украинского духа, нашу несокрушимость", – сказал чиновник.

Пограничника наградили знаком отличия "За заслуги перед Черкасщиной". Сам Грибов отдельно возвратился к украинцам.

"Хочу поблагодарить украинский народ за эту поддержку. Мы ее очень чувствуем. Нас это вдохновляет. За нами сила. За нами правда. И мы победим. Слава Украине!", ‒ сказал он.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что 24 февраля агрессор вел обстрелы из корабельных вооружений и применил боевую авиацию по пограничникам и воинам ВСУ на острове Змеиный.

По имеющейся на тот момент информации, инфраструктура была разрушена, а остров захвачен.

До этого враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников с требованиями сдаться и получал один единственный правильный ответ – сдаваться никто не будет.

В этот же день советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что во время артиллерийского удара по острову Змеиный погибли 13 украинских пограничников.

28 февраля в Генштабе заявили, что украинские пехотинцы и пограничники, которых взяли в плен российские оккупанты на острове Змеиный, живы и находятся в русском плену.