УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Пограничник, пославший военный корабль агрессоров, благополучно вернулся в Украину

29 марта 2022, 17:48

Пограничника наградили знаком отличия "За заслуги перед Черкасщиной". Сам герой отдельно возвратился к украинцам.

Грибов
Роман Грибов / скриншот из видео

Сотрудник Госпогранслужбы Роман Грибов ‒ тот самый, который на острове Змеиный 24 февраля сказал в адрес российских агрессоров легендарную фразу "Русский военный корабль, иди …..", благополучно вернулся на малую Родину в Черкасскую область. Об этом сообщил председатель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"Имел честь приветствовать на Родине нашего без преувеличения легендарного пограничника. Роман участвовал в обороне острова Змеиный. Создатель того самого лозунга войны с российскими оккупантами. Черкасчанин вместе с побратимами продемонстрировали всему миру твердость и крепость украинского духа, нашу несокрушимость", – сказал чиновник.

Пограничника наградили знаком отличия "За заслуги перед Черкасщиной". Сам Грибов отдельно возвратился к украинцам.

"Хочу поблагодарить украинский народ за эту поддержку. Мы ее очень чувствуем. Нас это вдохновляет. За нами сила. За нами правда. И мы победим. Слава Украине!", ‒ сказал он.

Читайте такжеРусский военный корабль предлагал защитникам Змеиного сдаться и был послан: аудио

Напомним, ранее сообщалось о том, что 24 февраля агрессор вел обстрелы из корабельных вооружений и применил боевую авиацию по пограничникам и воинам ВСУ на острове Змеиный.

По имеющейся на тот момент информации, инфраструктура была разрушена, а остров захвачен.

До этого враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников с требованиями сдаться и получал один единственный правильный ответ – сдаваться никто не будет.

В этот же день советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что во время артиллерийского удара по острову Змеиный погибли 13 украинских пограничников.

28 февраля в Генштабе заявили, что украинские пехотинцы и пограничники, которых взяли в плен российские оккупанты на острове Змеиный, живы и находятся в русском плену.

Автор: Егор Бунин
viber
российское вторжение новости Украины остров Змеиный
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 28 марта 2022: Стрельцам – деньги, Водолеям – сплетниГороскоп на сегодня, 28 марта 2022: Стрельцам – деньги, Водолеям – сплетни "Твоих соплеменников, Сережа, все тут держат за лохов": Потап ответил "русскому патриоту" Безрукову"Твоих соплеменников, Сережа, все тут держат за лохов": Потап ответил "русскому патриоту" Безрукову Из элитной дивизии имени Дзержинского под Киевом сделали "винегрет": в РФ раскрыли деталиИз элитной дивизии имени Дзержинского под Киевом сделали "винегрет": в РФ раскрыли детали Решение по Крыму с Донбассом, нейтралитет и военные гарантии: у Зеленского заявили о позиции КиеваРешение по Крыму с Донбассом, нейтралитет и военные гарантии: у Зеленского заявили о позиции Киева Когда закончится война в Украине – три сценария: оптимистичный, реалистичный и пессимистичныйКогда закончится война в Украине – три сценария: оптимистичный, реалистичный и пессимистичный

Последние новости

18:12

Политическая порнография Кремля: на какую победу над Украиной рассчитывает Путин

18:07

РФ перебрасывает "Искандеры" в Беларусь

18:07

Войска РФ отступают от Киева: в США объяснили, какие риски могут скрываться за этим маневромВидео

18:07

Когда Украина победит: нумеролог назвал дату ключевого события

17:48

Пограничник, пославший военный корабль агрессоров, благополучно вернулся в Украину

Реклама
17:32

Все случится совсем скоро: Арестович дал новый прогноз по завершению войны в УкраинеВидео

17:27

"Россия должна полностью изменить курс": Джонсон заверил, что отмены санкций против РФ не будет

17:15

Украинские бойцы уничтожили российскую колонну, которая шла на Николаев

17:06

В ОП рассказали о следующем раунде переговоров с Россией

16:52

Референдум по поводу изменений в Конституцию и условий мира с агрессорами из РФ: Арахамия назвал условия

16:42

Приметы на 30 марта: что нельзя делать в день Теплого Алексея и как не попасть в бедуВидео

16:32

Оккупанты массово отказываются воевать, у РФ проблемы с ротацией батальонов, - ГенштабВидео

16:32

Украина едет на Евровидение-2022: под каким номером выступит Kalush Orchestra и когда смотретьВидео

16:25

"Мы уничтожим ваших всех детей!": в России полковник устроил жуткий дебош в ресторанеВидео

16:25

Коллективная травма, или Почему россияне до сих пор не штурмуют дворец Путинамнение

15:31

В Минобороны России официально заявили, что отходят от Киева и ЧерниговаВидео

15:29

Военные базы, учения и открытые двери в ЕС: Украина назвала условие для нейтралитетаВидео

15:15

Астролог назвала две опасные даты завершения войны с РФ: гороскоп для Украины на 2022 годВидео

15:13

Почему Россия до сих пор боится Бандеру, а верные псы Путина упорно ищут егомнение

15:00

Расстреляли прямо в зале: оккупанты убили известного детского тренера по боксу

Реклама
14:49

"Это антисептик, а не водка": Арахамия вовремя остановил советника Путина на встрече в СтамбулеВидео

14:41

Гарантии безопасности, референдум и возвращение Донбасса: итоги переговоров Украины и РоссииВидео

14:32

"Оккупанты сознательно уничтожают всё живое": Зеленский назвал цель РФ в УкраинеВидео

14:17

"Никакая это не спецоперация": российский солдат "прозрел" в плену и готов воевать за УкраинуВидео

14:09

Часть войск оккупантов выходит из Киевщины и Черниговщины – ГенштабВидео

13:49

Роман Цимбалюк. Путин отказался от захвата Киева?Видеоблоги

13:44

Ракета прошла насквозь: обстрел здания Николаевской ОГА попал на видео, много жертвВидео

13:37

Депутат Госдумы РФ предложил нанести ядерный удар по Азербайджану

13:29

ВСУ ликвидировали под Харьковом полковника РФ – командира 200-й бригады

13:25

Восемь оккупантов и начальник штаба эпично "самоликвидировались" под Черниговом

13:03

Перелом уже близок: украинский генерал назвал вероятную дату окончания войныВидео

13:02

Чат с волонтером и блогером Юрием Касьяновым

12:59

Переговоры Украины и России в Стамбуле: первые подробностиВидео

12:55

Летели из Беларуси: оккупанты выпустили по Львову мощнейшие ракетыВидео

12:53

Шустер назвал причину, по которой Путин захочет закончить войну до Пасхи

12:49

Карпатская мольфарка рассказала, что ждет Россию после поражения в войне против Украины

12:42

Израиль и Турция готовят удар по позициям России в Европе: СМИ узнали о планах на новый газопровод

12:37

Российский комиссар родом из Киевщины отправляет солдат в Украину: в Яготине до сих пор живет его мать

12:27

Патовая ситуация: почему в новых переговорах Украины и России рано ожидать прорывамнение

12:26

"Некачественные войска": эксперт объяснил, сколько еще дополнительных сил может "наскрести" ПутинВидео

Реклама
12:24

Невероятно вкусные пирожки из лаваша с яйцом и зеленью: готовить всего 10 минутВидео

11:47

В Кремле сожалеют о развязанной войне и хотели бы "отмотать" всё назад – российский оппозиционерВидео

11:42

Новые трофеи для армии Украины: в Харьковской области откопали танки оккупантов РФ

11:34

В Ирпене оккупанты зверски убили родителей дирижера Львовской оперы

11:07

Требования Украины, позиция РФ и выступление Эрдогана: в Стамбуле идет встреча Киева и Москвы

10:40

Оккупанты попали в Николаевскую ОГА, под завалами остаются 11 человекВидео

10:30

Гороскоп на завтра, 30 марта 2022: Стрельцам – перемены к лучшему, Козерогам – соперники

10:29

ВСУ успешно контратакуют, однако угроза Киеву сохраняется – Минобороны БританииВидео

10:19

Зеленский сделал то, на что никогда не решится Путин: как украинский президент обскакал российскогомнение

10:17

Ракета оккупантов ударила по дому бывшего украинского премьера

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять