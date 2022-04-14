Сами себя топят: в РФ ищут козла отпущения из-за провала в войне и ломают режим Путина – Грозев

В РФ ищут козла отпущения из-за провала в войне и ломают режим Путина – Грозев

Российская стратегия войны против Украины давно провалилась, и в Кремле сейчас быстрыми темпами ищут на кого повесить вину за провал. В результате этого обостряется обстановка среди российской элиты и силовиков.

В РФ уже активно проявляются "симптомы" такого раскола среди элиты. Об этом рассказал болгарский журналист-расследователь из группы Bellingcat Христо Грозев в интервью BBC.

"Мы можем только анализировать, потому что видим не кухню, а симптомы. Последний симптом – это взаимные обвинения со стороны Кадырова (главы Чечни Рамзана Кадырова, – ред.) к Пескову (пресс-секретарю российского президента Дмитрия Пєвскова, – ред.) и наоборот. Это симптом того напряжения и стресса, которые существуют внутри элиты и силовиков", – говорит Грозев.

Разделение внутри российской элиты – неизбежно, говорит журналист. Высшие чины РФ ищут крайнего. В такой ситуации сейчас все в российской элите обвиняют друг друга.

Элита в РФ поделилась на тех, кто отмежевывается от Путина из-за страха попасть потом вместе с ним под трибунал, и на тех, кто до сих пор пытается доказать лояльность к российскому диктатору, чтобы комфортно пожить хотя бы ближайшие месяцы.

"Поэтому сейчас, как и всегда в таких ситуациях, будет раздор внутри элиты и силовиков. Часть из них будут пытаться гарантировать себе место вне тюрем и трибуналов после краха системы, а другие просто попытаются продлить себе комфортную жизнь на ближайшие месяцы", – отметил Грозєв.

Напомним, ранее Грозев спрогнозировал, что РФ может продолжать войну в Украине до конца года. Возвращение российских войск в Киев, вероятнее всего, вообще не будет частью кремлевской военной стратегии.

Грозев отмечает, что Россия сосредоточит свои силы в восточных и южных регионах страны. При этом ход войны России против Украины будет зависеть от внутриполитического фактора в стране-агрессоре, а результат определится в ближайшие дни и недели.

При этом на ход войны могут повлиять слухи о том, что президент страны-агрессора Владимир Путин смертельно болен, говорит журналист-расследователь. Так, это будет влиять на готовность военных РФ выполнять его самые страшные приказы, в частности о применении химического или ядерного оружия в войне России против Украины.

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