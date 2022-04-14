США передадут Украине 11 вертолетов Ми-17, которые собирались отправить в Афганистан/ Воздушные силы США

Украина получит от США 11 вертолетов Ми-17 в рамках оказания военной помощи для противостояния России в войне.

При этом нашему государству передадут те воздушные суда, которые ранее планировали переправить в Афганистан. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби, пишет "Голос Америки".

"Эти 11 Ми-17 предназначались для Афганистана. Они поступают из наших запасов. Теперь мы направляем их Украине", – отметил Кирби.

При этом он добавил, что вертолеты не будут перегонять в Украину военные летчики США.

Вертолеты Ми-17 – что о них известно

Ми-17 – это многоцелевые военно-транспортные вертолеты. Их можно использовать для десантирования, выполнения боевых и специальных задач.

В салоне одновременно могут находиться более 30 солдат или 12 носилок с сопровождающими. Если использовать вертолет для перевозки груза, то можно поместить 4 000 кг груза в кабине или не менее 3 000 кг на внешней подвеске.

Военная помощь Украине от США

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки готовы расширить разновидность вооружений, который предоставят Украине для защиты от России в рамках нового пакета военной помощи. Так, в список готовятся добавить еще бронированные внедорожники Humvee и дроны. Американское Минобороны рассматривает возможность предоставить Украине также другое тяжелое вооружение, однако по другим позициям окончательное решение еще не принято. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

Также прессекретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американское государство намерено оказать помощь Киеву в сфере безопасности в виде предоставления оружия, которое попросили украинские власти. В США ожидают, что бои между армией Украины и войсками РФ на Донбассе могут затянуться надолго.

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