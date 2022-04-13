Предоставят авто Humvee и БПЛА: США планируют расширить военную помощь Украине – The Washington Post

США планируют предоставить Украине внедорожники Humvee/ amgeneral.com

Соединенные Штаты Америки готовы расширить разновидность вооружений, которое предоставят Украине для защиты от России в рамках нового пакета военной помощи. Так, в список готовятся добавить еще бронированные внедорожники Humvee и дроны.

Американское Минобороны рассматривает возможность предоставить Украине также другое тяжелое вооружение, однако по другим позициям окончательное решение еще не принято. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

По словам этих чиновников, новый пакет помощи может составить 750 миллионов долларов.

В Вашингтоне рассматривают возможность предоставить пушки, гаубицы, беспилотники береговой обороны и защитные костюмы для защиты в случае химической, биологической или ядерной атаки.

Отмечается, что представители Украины также недавно встретились с производителем беспилотников Reaper и Predator.

Информацию о том, что США готовятся выделить еще 750 миллионов долларов военной помощи Украине для противостояния России, подтвердили источники в Белом доме и изданию Reuters. Ожидается, что в США заявят об этом в среду, 13 апреля.

Оборудование может быть профинансировано с помощью Президентского органа изъятия средств. Таким образом, американский президент может разрешить передачу статей и услуг по акциям США даже без одобрения Конгресса, если есть чрезвычайная ситуация. При этом источники издания говорят, что окончательные решения о том, что будет предоставлено Украине, еще принимаются.

Что известно о внедорожниках Humvee

Humvee (известные также как HMMWV – англ. The High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) – это высокомобильные многоцелевые военные авто. Их выпускает американская компания AM General.

В США такие авто приняли на вооружение в 1980-х годах. После этого на базе автмообиля были созданы различные модифицикации, в частности – основная военная машина, легкий грузовик, автомобиль скорой, мобильные РЛС и ЗРК, инженерные и бронированные машины и тому подобное.

Военная помощь Украине от США

Ранее сообщалось, что скоро Соединенные Штаты передадут Украине новый пакет военной помощи. В частности, планируется предоставить беспилотники, ракетные системы с лазерной системой наведения и оружие. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, сообщало CNN.

В пакете помощи, который получит Украина, будут:

Ракетные системы с лазерным наведением,

Тактические беспилотные летательные системы Switchblade,

Беспилотные воздушные системы Puma,

Средства противодействия беспилотным летательным системам;

Бронированные высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства,

Нестандартные боеприпасы малого и крупного калибра,

Приборы ночного видения, тепловизионные системы и оптика,

Тактические безопасные системы связи,

Нестандартные пулеметы.

Кроме этого, пакет предусматривает, что США будут предоставлять коммерческие услуги спутниковых снимков. Также Украине предоставят медоборудование, полевое оборудование и запасные части.

При этом американские законодатели недавно призвали Байдена, чтобы США предоставило Украине для защиты от РФ истребители, противокорабельные ракеты и ракеты класса "земля-воздух".

Читайте также: