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Украине нужно быстро предоставить оружие, нет времени на оправдания – глава МИД Германии

11 апреля 2022, 13:59

Для того, чтобы эффективнее противостоять вторжению России, Украине нужно больше тяжелого оружия, подчеркнула Анналена Бербок.

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Украине нужно быстро предоставить оружие, заявила глава МИД Германии/ Reuters

Украина нуждается в быстрой военной поддержке, чтобы иметь возможность эффективнее защищаться от российского вторжения. Для этого ей нужно предоставить больше тяжелого вооружения.

Сейчас нет времени для оправданий. Такое заявление сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед встречей министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

"Понятно одно: Украине нужно больше военных средств, особенно тяжелого вооружения. Сейчас не время для оправданий", – заявила Бербок.

Она также добавила, что военные преступления России в Украине подтверждаются множеством доказательств.

В НАТО обсудили предоставление оружия Украине

Напомним, в четверг, 7 апреля, министры иностранных дел стран НАТО обсудили в Брюсселе дальнейшие поставки вооружения Украине, в частности тяжелого оружия. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в начале заседания заявил, что есть "насущная потребность дальше поддерживать Украину". Генсек НАТО подчеркнул, что союзники поставляют оружие Украине для обеспечения его права на самооборону.

Кулеба во время заседания призвал оказать дальнейшую вооруженную поддержку Украине. Он отметил, что нашему государству для защиты от РФ требуется любое оружие, в том числе танки и скоростные реактивные самолеты.

Затем Кулеба отметил, что НАТО как организация не будет пока поставлять Украине оружие для защиты от российского вторжения. При этом он отметил, что Альянс как институция поощряет союзников, чтобы они оказывали Украине помощь для борьбы против России. Также он добавил, что НАТО сейчас служит платформой для обсуждения таких вещей.

Также ранее руководитель Министерства обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что официальный Берлин достиг предела по поставкам Украине оружия из запасов Бундесвера –германской армии. Однако после этого появилась информация, что Украине поступило предложение закупить 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) производства немецкой компании.

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