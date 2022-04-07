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НАТО не будет предоставлять оружие Украине – Кулеба

7 апреля 2022, 18:06

Североатлантический альянс не планирует поставлять Украине оружие для защиты от российских захватчиков. Однако его могут поставлять отдельные союзники.

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НАТО не будет предоставлять оружие Украине – Кулеба / Reuters

НАТО как организация не будет пока поставлять Украине оружие для защиты от российского вторжения.

При этом в Министерстве иностранных дел Украины не рассчитывают, что Альянс изменит свою позицию относительно этого в ближайшем будущем. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба после участия в министерском заседании НАТО в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"Я с осторожным оптимизмом отношусь к поставкам от некоторых союзников, но я не питаю оптимизма, что НАТО в целом будет поставлять Украине необходимое оружие в обозримом будущем. Это может измениться, но пока я этого не вижу", – заявил Кулеба.

При этом он отметил, что Альянс как институция поощряет союзников, чтобы они оказывали Украине помощь для борьбы против России. Также он добавил, что НАТО сейчас служит платформой для обсуждения таких вещей.

В НАТО обсудили предоставление оружия Украине

Напомним, в четверг, 7 апреля, министры иностранных дел стран НАТО обсудили в Брюсселе дальнейшие поставки вооружения Украине в частности тяжелого оружия. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в начале заседания заявил, что есть"насущная потребность дальше поддерживать Украину". Генсек НАТО подчеркнул, что союзники поставляют оружие Украине для обеспечения его права на самооборону.

Кулеба во время заседания призвал оказать дальнейшую вооруженную поддержку Украине. Он отметил, что нашему государству для защиты от РФ требуется любое оружие, в том числе танки и скоростные реактивные самолеты.

Ранее в НАТО заявили, что война в Украине, которую развязала Россия, может быть долгой и мучительной. На фоне таких предположений страны НАТО разделились во мнениях относительно того, как лучше всего поступать со страной-агрессором. В частности, некоторые государства настроены поддерживать контакты с лидером Кремля.

При этом сообщалось, что НАТО хочет вооружить Украину так, чтобы Путин не смог снова напасть. Западные чиновники отмечают: Альянс стремится вооружить и научить украинцев так хорошо, чтобы Путин не захотел повторить попытку вторжения в Украину.

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