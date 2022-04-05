Если Украине завтра предложат вступить в НАТО, она согласится – Зеленский/ Офис президента

Украина не будет отказываться и вступит в Североатлантический альянс, если ей это предложат.

Однако сейчас таких предложений нет. Поэтому наше государство само строит гарантии безопасности, чтобы защититься. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам.

"Если завтра нам предложат вступить в НАТО – будем вступать. Но этого не будет, к сожалению. И не случилось, к сожалению. Поэтому мы будем строить гарантии безопасности для нас, которые могут защитить жизнь", – заявил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что оккупанты стягивают значительное количество войск и техники на Донбасс и в сторону Харькова, готовясь усилить на этих направлениях наступление.

Также глава Украинского государства отметил, что его встреча с главой страны-агрессора Владимиром Путиным может и не состояться. Кроме этого, Зеленский считает, что даже если будет подписано мирное соглашение с РФ, то российская армия может через несколько лет снова атаковать Украину.

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