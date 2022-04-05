Готовимся к жестокой активности оккупантов на Донбассе и возле Харькова – Зеленский

Готовимся к жестокой активности оккупантов на Донбассе и у Харькова – Зеленский/ Офис президента

Оккупанты стягивают значительное количество войск и техники на Донбасс и в сторону Харькова, готовясь усилить на этих направлениях наступление.

Такая активность лишь показывает, что санкций, которые уже применили против России, мало, чтобы ее остановить. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"Продолжаем готовиться к еще более жестокой активности оккупантов на восточном и южном направлениях. Мы знаем, что они собираются делать на Донбассе. Знаем, что они собираются делать возле Харькова, в некоторых других районах государства. Россия концентрирует там значительное количество военных и техники. И эта активность доказывает, что примененных против России санкций мало. Будет больше", – сказал глава Украинского государства.

Ранее сообщалось, что оккупанты РФ перебрасывают войска и резервы из Киевской области в направлении Донбасса. О маневрах оккупационных воинских подразделений ранее предупреждали украинские власти и разведка Запада.

Также сообщалось, что российский оккупанты готовятся к захвату города Харьков. Кроме того, они намерены окружить украинские силы операции Объединенных сил.

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