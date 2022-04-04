Оккупанты РФ перебрасывают войска и резервы с Киевской области в направлении Донбасса – СІТ

Боевые действия за Донбасс будут усиливаться - эксперты / Reuters

Появилось первое подтверждение сведений, согласно которым Россия перебрасывает свои войска с севера Украины в направлении Донецкой и Луганской областей. О маневрах оккупационных военных подразделений ранее предупреждали украинская власть и разведка Запада.

Эксперты группы независимых расследователей Conflict Intelligence Team сообщили, что 2 апреля в республике Беларусь на видео был зафиксирован эшелон с десантной техникой БМД-2. Возможно, в нем могут быть машины соединений, ранее принимавших участие в боях в Киевской области.

Указывается, что речь идет о следующих группировках: 76-я десантно-штурмовая дивизия, 98-я воздушно-десантная дивизия или 31-я десантно-штурмовая бригада.

Ссылаясь на базу данных Российских железных дорог (РЖД), специалисты отметили, что эшелон оккупантов идет на станцию Новый Оскол Белгородской области, которая находится неподалеку от границы с оккупированными районами Харьковской области.

Кроме того, на станцию Валуйки поблизости двигается эшелон с танками Т-72Б3. Он был отправлен из Ельни, Смоленской области России, где базируется 59-й танковый полк 144-й мотострелковой дивизии.

До того момента, как российские войска осуществили вторжение в Украину, там находилась техника 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа.

"Возможно, эти танки не приняли участие во вторжении из-за неисправностей, а теперь были отремонтированы", - считают эксперты.

Также в группе Conflict Intelligence Team предполагают, что прибывшая техника может направиться к югу через оккупированные города Харьковской области – Купянск и Изюм – в направлении Славянска.

Данные маневры могут указывать, что командование российских войск настроено серьезно, а в ближайшие дни ситуация на Донбассе будет ухудшаться.

"Переброска как выведенных, так и, возможно, ранее не задействованных машин означает, что российское командование настроено серьезно и что в ближайшие дни битва за Донбасс будет только разгораться", - полагают расследователи.

Планы России по оккупации Донбасса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее сделал заявление о том, что Россия не отказалась от плана по военному захвату Украины. По информации разведки Альянса, Москва собирается наступать на Донбасс, но также может пойти на Киев и другие города. Российские войска проводят работу по перегруппировке и передислокации своих войск.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что Россия пока не готова наступать на Донбасс. Как сказал чиновник, ситуация может указывать на неготовность захватчиков к проведению наземной операции. Но они наносят артиллерийские, ракетные и авиационные удары по региону. В зоне ООС могут пройти тяжелые боестолкновения.

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай полагает, что Россия после провала плана по захвату крупных украинских городов перейдет к плану Б. Оккупационные войск РФ попытаются захватить все районы Донбасса. Целью Москвы является демонстрация российскому обществу так называемой "победы".

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