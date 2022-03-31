Цель России – захват Украины: оккупанты будут наступать на Донбасс, Киев и другие города – НАТО

Россия по-прежнему собирается захватить Украину, ее войска не отходят, а перегруппировываются - Столтенберг / Reuters

Россия продолжает работу над перегруппировкой и передислокацией своих войск. Она пытается пополнить резервы и усилить свое наступление в районе Донецкой и Луганской областей. Сейчас она сосредоточена на оккупации Донбасса. Давление на Киев усиливается, могут быть дополнительные наступательные действия, которые приносят еще больше страданий. Москва по-прежнему настроена на войну с Украиной. Страны НАТО намерены и в дальнейшем поставлять оружие украинскому государству. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Как сообщает Reuters, комментируя якобы намерения Москвы снизить интенсивность боевых действий вокруг Киева, он сказал о том, что Альянс не уверен в добросовестном отношении россиян к переговорам в Стамбуле. Военная цель России по захвату Украины не изменилась.

Читайте такжеАрмия РФ перегруппировалась для наступления - ВСУПо его словам, оккупационные войска не отходят, а проводят передислокацию, пополняя резервы с целью наступления в районе Донбасса.

"По данным нашей разведки, российские части не отходят, а передислоцируются. Россия пытается перегруппироваться, пополнить резервы и усилить наступление в районе Донбасса", - говорит Столтенберг.

Также руководитель НАТО акцентировал внимание на том, что РФ по-прежнему оказывает давление на Киев и другие украинские города. Судя по всему, ожидаются новые наступательные действия. Россия ставит перед собой цель военного решения вопроса с Украиной.

"В то же время Россия продолжает оказывать давление на Киев и другие города. Таким образом, мы можем ожидать дополнительных наступательных действий, приносящих еще больше страданий... У нас нет реальных изменений в реальной цели русских... они продолжают преследовать военный исход", - добавил Столтенберг.

Также Йенс Столтенберг подчеркнул, что страны-союзники по Североатлантическому альянсу будут продолжать поставки вооружений Украине до тех пор, пока это необходимо.

Ранее советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что Украине следует готовиться к новому этапу наступления войск России. Оккупанты еще раз попробуют провести атаку на Киевском, Харьковском направлениях и на Донбассе.