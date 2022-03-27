УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Россия готовит новую попытку наступления в направлении Киева, Харькова и Донбасса – МВД

27 марта 2022, 14:23

Несмотря на потери в боях с ВСУ, у России есть еще большие человеческие ресурсы и военная техника, сказал Вадим Денисенко.

армия РФ, войска РФ
Россия по-прежнему стремится захватить Киев - МВД / Reuters

Россия продолжает стягивать войска вблизи границы с Украиной. Вражеские подразделения находятся в районе Гомеля, в Беларуси. Следует готовиться к тому, что россияне еще раз попробуют пойти в военную атаку. Речь идет, прежде всего, о наступлении на Донбасс, создании коридора в захваченный Крым, атаке на Харьковском направлении, оккупации Изюма и контроле дороги на Славянск. Оккупанта проводят чистки и ротации, а в планах по-прежнему осада Киева. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

В эфире телемарафона UA Разом он рассказал о том, что дальнейшее скопление российских военных подразделений у украинских границ (Гомель) указывает на планы России атаковать Киев и Киевскую область.

По его словам, сейчас оккупанты проводят кадровые чистки. Уволен генерал, который отвечал за захват Харькова, меняются начальники подразделений. Они видят, что ничего не получается, вследствие чего происходят разногласия внутри. Это положительный момент для Украины.

"Они выводят часть подразделений. Более того, у них начались кадровые чистки. Они уволили одного из генералов – руководителя танковой армии, которая отвечала за взятие Харькова. Они меняют ряд руководителей подразделений. Они понимают, что ничего не удается, и начинают грызться внутри. Это большой плюс. Плюс они начинают пробовать выводить части на ротацию", - сказал советник руководителя МВД.

Кроме того, он добавил, что несмотря на серьезные потери в противостоянии с армией Украины, у России еще достаточно много человеческого ресурса и военной техники.

Россия может пойти на новую атаку против Украины

Как утверждает чиновник, кроме севера оккупационные войска продолжают концентрировать свои силы в захваченном Крыму на границе с Херсонской областью. Украина следует готовиться к новому наступлению по всем направлениям. Россия может продолжить пробивать сухопутный коридор в Крым, пойти в атаку на Донбассе, в направлении Харькова, Изюма и магистрали к Славянску, а также пойти на Киев и Киевскую область.

"Мы должны готовиться к тому, что будет еще одна попытка завести сюда свежие силы, чтобы попробовать по всем направлениям. Прежде всего это сухопутный коридор, Донецкая и Луганская области, с севера – харьковское направление, Изюм и дорога к Славянску. Они будут делать там атакующие попытки. И вторая история, безусловно, это Киевская область и город Киев", - подчеркнул Вадим Денисенко.

Напомним, ранее в Главном управлении разведки Украины заявили, что Путин решил перейти к новому агрессивному плану и сосредоточит внимание на восточном и южном направлениях. По словам начальника ГУР Буданова, Россия может задумывать вариант разделения Украины по сценарию Северной и Южной Кореи.

viber
новости России война в Украине МВД Вадим Денисенко новости Украины война России и Украины
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 25 марта 2022: Львам – удачные совпадения, Козерогам - деньгиГороскоп на сегодня, 25 марта 2022: Львам – удачные совпадения, Козерогам - деньги Боевики "ДНР" бросили раненой: в плен угодила жестокая снайперша "Багира"Боевики "ДНР" бросили раненой: в плен угодила жестокая снайперша "Багира" Дочь Лаврова: что о ней известно и где она живетДочь Лаврова: что о ней известно и где она живет В Киеве заметили странное "ангельское кольцо" из дымаВ Киеве заметили странное "ангельское кольцо" из дыма Алла Пугачева с семьей тайно вернулась в Россию после слухов про иммиграцию в ИзраильАлла Пугачева с семьей тайно вернулась в Россию после слухов про иммиграцию в Израиль

Последние новости

14:25

Шон Пенн пообещал "расплавить" свой Оскар, если Зеленскому не дадут выступить на церемонии награждения

14:23

Россия готовит новую попытку наступления в направлении Киева, Харькова и Донбасса – МВД

14:01

"Забыли, что их там ненавидят": Дурнев показал "радушный" прием беглых россиян в ГрузииВидео

13:33

Каши, которые не нужно варить – 5 незаменимых круп военного положения

13:07

Геращенко объяснил, почему у Путина кишка тонка нажать на ядерную кнопкуВидео

Реклама
13:04

Станет понятно, что Украина победила: астролог назвала сроки завершения войныВидео

12:48

Планы Путина потерпели крах: теперь он попытается разделить Украину по корейскому сценарию – ГУР

12:40

"Опухли пальцы на руках": пользователи Сети обратили внимание на проблемы Путина со здоровьем

12:29

Мажора, назвавшего украинских защитников "мясом", заставили извиниться: теперь он хочет служить в ВСУВидео

12:15

Почему война в Украине может продлиться до ноябрямнение

12:09

"Полностью остановится экономика Венгрии": венгерский премьер попытался оправдать отказ от санкций против РФ

12:08

Чернобаевка - 11:0: ВСУ в очередной раз ударили по оккупантам на ХерсонщинеВидео

11:56

"Идут очень жестокие бои": войска РФ осаждают Мариуполь, но город под контролем ВСУ

11:44

КНР играет на стороне победителей: эксперт оценил шансы Путина получить поддержку в войне в Украине

11:14

Франция принимает беженцев из Украины: правила въезда в страну, на что можно рассчитывать

11:12

ВСУ начали контратаку в сторону Мариуполя - Запорожская ОВА

11:00

Путин прибегает к ядерному шантажу, чтобы втянуть в войну НАТО - эксперт

10:57

Как получить помощь внутренне переселенным лицам в Украине и что для этого нужно

10:52

Войска РФ попытаются окружить ВСУ на Донбассе, двигаясь со стороны Харькова и Мариуполя – Британия

10:30

Гороскоп на завтра, 28 марта 2022: Стрельцам – деньги, Водолеям – сплетни

Реклама
10:14

Голодная и обессиленная пришла на позицию: собака потерялась при эвакуации, но нашла своего кинолога

09:57

"Пушечное мясо не достойно уважения": в Кривом Роге преподали урок парню, который оскорблял ВСУ

09:55

Гороскоп для Украины на апрель: астролог рассказала о завершении войны и договоренностях с ПутинымВидео

09:42

Удар по Львову – сигнал для Запада: если не остановить РФ, ракеты упадут ближе к границам НАТО – ОП

09:26

Российские захватчики обстреляли Красногоровку из Торнадо-С

09:12

Последние конвульсии мертвой системы: как Россия стоит в шаге от повторения участи СССРмнение

08:52

Молдове следует вернуть Приднестровье, а Грузии – Абхазию и Южную Осетию – Данилов

08:50

Вывод войск из Украины: в Британии назвали условия отмены санкций против России

08:05

Война России против Украины: "вторая армия мира" меняет топливо и провизию на алкоголь

07:50

ВСУ разбили оккупантов РФ и освободили Тростянец: в городе большие разрушения, заминирована больницаВидео

07:22

Позор военного дела: британский генерал назвал серьезные ошибки Путина в Украине

07:05

Приметы на 27 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

06:47

Враг отступает в район Чернобыля, а затем в Беларусь: план – блокада Киева с юго-запада – Генштаб

06:44

Гороскоп войны в Украине: астролог предрекла два сложных и взрывоопасных дня

06:27

Новый ядерный шантаж: почему Путин готов сжечь Москву и всю Россиюмнение

06:21

Гороскоп на сегодня, 27 марта 2022: Ракам – важный выбор, Девам – покровительство судьбы

05:54

Почему России так важно захватить Мариуполь: названы четыре причины

05:05

Россия сама делает все для того, чтобы в Украине состоялась дерусификация - Зеленский

04:40

РФ отведет войска от Киева, Харькова, Сум, Чернигова: Арестович раскрыл дальнейшие планы оккупантовВидео

04:00

Войска РФ ударили по Украине белым фосфором: первая помощь

Реклама
02:51

Россия планирует войну против Британии: кибераналитик назвал сроки

02:27

Отступление Путина может стать смертельным отвлечением и непоправимым ударом - эксперт по обороне

02:02

Бои в Киеве: астролог назвала точную дату затишья в столице

01:49

Как продлить срок хранения молока

01:29

Кошмар для Путина: какого наихудшего сценария для России боится ее глава

00:54

РФ не хватает пушечного мяса: на войну в Украину бросают призывников – документВидео

00:45

Конец войны в Украине: астролог составила точный проноз на 2022 год и рассказала, когда наступит мир

00:32

Подоляк назвал условия для подписания многостороннего договора с РФВидео

26 марта, суббота
23:59

В Запорожской области тероборона освободила два населенных пункта

23:58

РФ обвинила Азербайджан в нарушении по Карабаху: Баку резко ответил МосквеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять