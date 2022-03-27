Россия готовит новую попытку наступления в направлении Киева, Харькова и Донбасса – МВД

Россия по-прежнему стремится захватить Киев - МВД / Reuters

Россия продолжает стягивать войска вблизи границы с Украиной. Вражеские подразделения находятся в районе Гомеля, в Беларуси. Следует готовиться к тому, что россияне еще раз попробуют пойти в военную атаку. Речь идет, прежде всего, о наступлении на Донбасс, создании коридора в захваченный Крым, атаке на Харьковском направлении, оккупации Изюма и контроле дороги на Славянск. Оккупанта проводят чистки и ротации, а в планах по-прежнему осада Киева. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

В эфире телемарафона UA Разом он рассказал о том, что дальнейшее скопление российских военных подразделений у украинских границ (Гомель) указывает на планы России атаковать Киев и Киевскую область.

По его словам, сейчас оккупанты проводят кадровые чистки. Уволен генерал, который отвечал за захват Харькова, меняются начальники подразделений. Они видят, что ничего не получается, вследствие чего происходят разногласия внутри. Это положительный момент для Украины.

"Они выводят часть подразделений. Более того, у них начались кадровые чистки. Они уволили одного из генералов – руководителя танковой армии, которая отвечала за взятие Харькова. Они меняют ряд руководителей подразделений. Они понимают, что ничего не удается, и начинают грызться внутри. Это большой плюс. Плюс они начинают пробовать выводить части на ротацию", - сказал советник руководителя МВД.

Кроме того, он добавил, что несмотря на серьезные потери в противостоянии с армией Украины, у России еще достаточно много человеческого ресурса и военной техники.

Россия может пойти на новую атаку против Украины

Как утверждает чиновник, кроме севера оккупационные войска продолжают концентрировать свои силы в захваченном Крыму на границе с Херсонской областью. Украина следует готовиться к новому наступлению по всем направлениям. Россия может продолжить пробивать сухопутный коридор в Крым, пойти в атаку на Донбассе, в направлении Харькова, Изюма и магистрали к Славянску, а также пойти на Киев и Киевскую область.

"Мы должны готовиться к тому, что будет еще одна попытка завести сюда свежие силы, чтобы попробовать по всем направлениям. Прежде всего это сухопутный коридор, Донецкая и Луганская области, с севера – харьковское направление, Изюм и дорога к Славянску. Они будут делать там атакующие попытки. И вторая история, безусловно, это Киевская область и город Киев", - подчеркнул Вадим Денисенко.

Напомним, ранее в Главном управлении разведки Украины заявили, что Путин решил перейти к новому агрессивному плану и сосредоточит внимание на восточном и южном направлениях. По словам начальника ГУР Буданова, Россия может задумывать вариант разделения Украины по сценарию Северной и Южной Кореи.