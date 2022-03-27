Планы Путина потерпели крах: теперь он попытается разделить Украину по корейскому сценарию – ГУР

Путин будет пытаться создать в Украине Южную и Северную Кореи - разведка / Главное управление разведки Минобороны Украины

России не удалось продвинуться под Киевом и свергнуть президента Владимира Зеленского. Поэтому она сменила тактику, теперь главные направления для Москвы – юг и восток Украины. Глава Кремля Владимир Путин попытается разделить страну по сценарию Южной и Северной Кореи, поскольку всю территорию ему захватить не удается. По-прежнему в силе и план сухопутного коридора в оккупированный Крым, однако силы обороны продолжают защищать Мариуполь. Планам оккупантов серьезно мешают митинги украинцев в оккупации, контратаки ВСУ и освобождение территорий. А вскоре начнется еще и всеукраинское партизанское сафари. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Как сообщает пресс-служба ГУР, он рассказал о том, что после провалов по Киеву и смещению центральных властей, Путин меняет оперативные направления на юг и восток. Он попытается навязать Украине так называемый раздел на два государства по аналогии с Северной и Южной Кореей. Захватить украинское государство полностью Москве оказалось не по силам.

"После неудач под Киевом и невозможности свергнуть центральные власти Украины, Путин уже меняет главные оперативные направления — это юг и восток. Есть основания полагать, что он рассматривает корейский сценарий для Украины. То есть попытается навязать линию распределения между неоккупированными и оккупированными регионами нашей страны. Фактически это попытка создать в Украине Северную и Южную Корею. Ведь проглотить все государство он не в силе", - объяснил Буданов.

Также он уверен, что фашистский режима в России по-прежнему рассматривает вопрос сухопутного коридора в Крым. Но Мариуполь, на защите которого силы обороны Украины, остается несломленным. Украинские защитники сковали значительное количество вражеских сил.

По мнению главы ГУР, российские власти будут пытаться создать на базе оккупированных территорий псевдогосударство. Однако сопротивление украинцев в виде митингов на захваченных районах, контратак армии Украины и освобождения территорий серьезно бьет по планам Москвы. А вскоре и вовсе начнется всеукраинское партизанское сафари.

"Оккупанты попытаются сколотить оккупированные территории в единое квазигосударственное образование, которое будут противопоставлять независимой Украине. Мы уже видим попытку создать "параллельные" органы власти на оккупированных территориях и заставить людей отказаться от гривни. Возможно, они захотят поторговаться по этому вопросу и на международном уровне. Но сопротивление и митинги наших граждан на оккупированных территориях, контратаки ВСУ и постепенное освобождении е существенно усложняет реализацию планов врага. Кроме того, скоро начинается сезон тотального украинского партизанского сафари. Тогда для россиян останется один актуальный сценарий – как выжить", - подчеркнул Кирилл Буданов.

Напомним, ранее в разведке Великобритании заявили, что Россия может строить планы по окружению Вооруженных сил на Донбассе. Для этого оккупанты намерены наступать с захваченных районов Харьковской области и юга Мариуполя.