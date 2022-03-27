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Россия попытается окружить ВСУ, продвигаясь со стороны Харькова и Мариуполя – разведка Британии

27 марта 2022, 10:25

Армия Украины препятствует перегруппировке сил оккупантов РФ.

войска России, танки
Войска России собираются двигаться на Донбасс с оккупированных районов в Харьковской области и Мариуполя - британская разведка / Reuters

Российские войска могут попытаться взять в кольцо силы обороны Украины на Донбассе. Наступление оккупационных подразделений может произойти с севера в Харьковской области и юга Мариуполя. Вражеские позиции на севере страны находятся на прежних пунктах дислокации, а контратаки украинской армии препятствуют перегруппировке захватчиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

Согласно данным британской разведки, Россия может готовить планы по окружению войск Украины на Донбассе. Для этого оккупационные войска намерены двигаться с части районов, которые им удалось захватить – с севера Харьковской области и юга Мариуполя.

"Похоже, что российские силы сосредотачивают свои усилия, чтобы попытаться окружить украинские силы, которые непосредственно находятся напротив сепаратистских регионов на востоке страны, продвигаясь от Харькова с севера и Мариуполя с юга", - указано в сообщении.

Также подчеркивается, что вражеские позиции на севере Украины находятся в ранее захваченных пунктах дислокации. Украинские военные оказывают препятствие для перегруппировки российских военных сил.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сделал заявление о том, что Россия отведет войска от Киева, Харькова, Сум и Чернигова, поскольку эти города им не удается захватить. Они попытаются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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