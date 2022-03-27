Россия попытается окружить ВСУ, продвигаясь со стороны Харькова и Мариуполя – разведка Британии

Армия Украины препятствует перегруппировке сил оккупантов РФ.
Российские войска могут попытаться взять в кольцо силы обороны Украины на Донбассе. Наступление оккупационных подразделений может произойти с севера в Харьковской области и юга Мариуполя. Вражеские позиции на севере страны находятся на прежних пунктах дислокации, а контратаки украинской армии препятствуют перегруппировке захватчиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.
Согласно данным британской разведки, Россия может готовить планы по окружению войск Украины на Донбассе. Для этого оккупационные войска намерены двигаться с части районов, которые им удалось захватить – с севера Харьковской области и юга Мариуполя.
"Похоже, что российские силы сосредотачивают свои усилия, чтобы попытаться окружить украинские силы, которые непосредственно находятся напротив сепаратистских регионов на востоке страны, продвигаясь от Харькова с севера и Мариуполя с юга", - указано в сообщении.
Также подчеркивается, что вражеские позиции на севере Украины находятся в ранее захваченных пунктах дислокации. Украинские военные оказывают препятствие для перегруппировки российских военных сил.
Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сделал заявление о том, что Россия отведет войска от Киева, Харькова, Сум и Чернигова, поскольку эти города им не удается захватить. Они попытаются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.