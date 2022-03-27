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РФ отведет войска от Киева, Харькова, Сум, Чернигова: Арестович раскрыл дальнейшие планы оккупантов

27 марта 2022, 04:40

Российские военные будут пытаться расширить территории "Л/ДНР" до административных границ Донецкой и Луганской областей.

Киев, танк, ВСУ
Захвата Киева не будет / Фото Reuters

Российские оккупанты потеряли надежды на то, что им удастся захватить Киев, Харьков, Одессу или другие крупные города Украины. Армия РФ в дальнейшем планирует сосредоточить силы на Донбассе.

Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину, опубликованном на YouTube.

По его словам, недавно Минобороны РФ официально заявило, что "цели первого этапа войны выполнены".

"И теперь они переносят основные усилия на восток. Мол, они якобы не хотели штурмовать города и не было такого плана", – сказал Арестович.

Советник главы Офиса президента считает, что войска РФ будут пытаться расширить территории "Л/ДНР" до административных границ Донецкой и Луганской областей.

"Скорее всего, они начнут переброску войск с остальных направлений в ОРДЛО", – заявил Арестович.

При этом войска будут выведены из Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

"Резервы в России не набираются. Во многих подразделениях настолько все плохо, что офицерские должности начинаются комплектоваться людьми без военного образования", – добавил он.

Как сообщал Главред, эксперт по вопросам обороны и безопасности Доминик Николлс считает, что решение Владимира Путина сосредоточить свои военные действия на "освобождении" Донбасса может стать поворотным моментом максимальной опасности для выживания Украины.

По его словам, перед президентом Украины Владимиром Зеленским стоит сложная военно-политическая дилемма: стоять твердо и защищать Донбасс или отступать. Если украинские силы останутся на месте, то они могут столкнуться с угрозой быть отрезанными, окруженными российскими войсками и разбитыми на поле боя. В то же время отступление и передача Донбасса россиянам нанесли бы серьезный удар по моральному духу украинцев и ослабили бы позиции Зеленского на любых будущих мирных переговорах с Москвой.

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