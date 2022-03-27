Отступление Путина может стать смертельным отвлечением и непоправимым ударом - эксперт по обороне

Владимир Путин / УНИАН

Решение Владимира Путина сосредоточить свои военные действия на "освобождении" Донбасса может стать поворотным моментом максимальной опасности для выживания Украины.

Пока путинской армии за это время удалось взять только один крупный город - Херсон на юге Украины. А Украина начала крупное контрнаступление, чтобы отбить портовый город.

Но начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской недавно заявил, что Россия достигла основных целей первого этапа своей "операции" и теперь сосредоточится на Востоке Украины. Он назвал это спасением репутации и возможной прелюдией к отступлению России.

В свою очередь, эксперт по вопросам обороны и безопасности Доминик Николлс предупредил, что этот шаг может нанести значительный и непоправимый удар по обороноспособности Украины, пишет Еxpress.

По его словам, перед президентом Украины Владимиром Зеленским стоит сложная военно-политическая дилемма: стоять твердо и защищать Донбасс или отступать. Если украинские силы останутся на месте, то они могут столкнуться с угрозой быть отрезанными, окруженными российскими войсками и разбитыми на поле боя. В то же время отступление и передача Донбасса русским нанесли бы серьезный удар по моральному духу украинцев и ослабили бы позиции Зеленского на любых будущих мирных переговорах с Москвой.

"Если украинские силы на востоке будут отрезаны и окружены российскими войсками, независимо от того, что 13 из 16 батальонных тактических групп, направляемых Москвой в район операций, являются призывниками, это может стать значительным и непоправимым ударом к окончательной защите Украины", - сказал эксперт.

"Они (русские - ред.) не могут уйти. Сделать это в контакте с противником означало бы ответный удар по святилищу западного берега Днепра, преследуемому с трех разных направлений. Это было бы военной глупостью. Для Владимира Зеленского также было бы сложным политическим расчетом отказаться от такой упорной и тотемной земли. И если этот конфликт должен завершиться путем переговоров, Зеленский не захочет идти на переговоры с уже проигранной Донецкой и Луганской областями. А Путин не может закончить эту безрассудную, нелепую и незаконную авантюру без Донбасса. Без него он не выживет. Однако Зеленский не может допустить падения территории", - добавил эксперт.

Между тем, представители Министерства обороны США заявили, что российские войска начали терять контроль над портовым городом после того, как в четверг началось наступление украинских войск. В Пентагоне отметили, что ВСУ наступают на город с разных направлений.

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