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Перед листопадом в холодильник кладут рис: какую проблему он помогает решить

Дарья Пшеничник
1 ноября 2026, 15:22
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Крупа впитывает лишнюю влагу, уменьшает образование конденсата и помогает продуктам дольше оставаться свежими.
холодильник
Необычный трюк с рисом в холодильнике / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

видео дня
  • Почему в холодильнике зимой скапливается влага
  • Как сырой рис помогает бороться с плесенью и запахами
  • Почему вареный рис для этого не подходит

Миска с сырым рисом, поставленная на полку холодильника, помогает избавиться от лишней влаги, конденсата и неприятных запахов, которые особенно досаждают с наступлением холодов. Этот старинный бытовой прием вновь набирает популярность в ноябре, сообщает Maison & Travaux.

Влажность в камере повышается из-за перепадов температуры, горячих блюд, которые ставят туда неостывшими, и частого открывания дверцы. В результате на стенках появляются капли, резиновые уплотнители темнеют, а часть продуктов портится быстрее.

Сухой рис обладает высокой способностью впитывать влагу. Именно поэтому его издавна используют для спасения намокших телефонов. В холодильнике крупа действует точно так же: она поглощает влагу из воздуха и стабилизирует её уровень. Чем меньше конденсата, тем медленнее загрязняются стенки и тем сложнее плесени закрепиться на уплотнителях.

Почему рис должен быть только сырым

Для этого приёма подходит только сырая крупа. Вареный рис даже в герметичном контейнере хранится в холоде недолго и быстро становится средой для размножения бактерий, в частности Bacillus cereus.

Зато сухой рис сохраняет свои свойства несколько недель. Когда зерна начинают слипаться в комки или теряют первоначальную текстуру, их стоит просто заменить. Никакого дополнительного ухода или специального оборудования это не требует.

Отдельный момент касается запахов. Неприятный запах в холодильнике часто вызывают не только продукты с резким ароматом, но и избыток влаги, поэтому, уменьшая её количество, рис оздоравливает воздух в камере. Некоторые добавляют в крупу несколько капель эфирного масла, например лаванды или эвкалипта, чтобы при открытии дверцы ощущался легкий аромат.

Не только холодильник: где еще пригодится рис

Тот же принцип работает и в других местах дома, где скапливается влага: в плохо проветриваемом шкафу, в ванной комнате без вентиляции или в коробке с кожаной обувью, которая никак не высыхает. Миску с рисом можно переставлять в зависимости от необходимости, используя её как мини-осушитель.

Осенью и зимой помещения проветривают реже, воздух в доме становится более тяжелым, а бытовая техника работает интенсивнее. Холодильник в этот период превращается в закрытое пространство, где влага скапливается почти незаметно, поэтому миску с крупой рекомендуют поставить в угол дверцы или на одну из полок.

"Это старая хитрость, которую часто передают друг другу, даже не объясняя, как она работает", - отмечает издание.

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Об источнике: Maison & Travaux

Maison & Travaux - французский ежемесячный журнал и онлайн-портал, основанный в 1968 году, специализирующийся на строительстве, ремонте, обустройстве жилья, интерьерном дизайне и практических бытовых советах. Издание принадлежит медиагруппе Reworld Media и является одним из самых популярных ресурсов во Франции по тематике домашнего хозяйства и DIY, освещая вопросы энергоэффективности, экологических решений, ухода за домом и полезных лайфхаков.

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