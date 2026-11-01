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Почему зимой нужно постучать по капоту перед запуском двигателя: важная причина

Марина Иваненко
1 ноября 2026, 11:38
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Зимой кошки ищут тепло под капотом автомобилей и у колес. Как проверить машину перед поездкой и предотвратить опасные последствия?
Зачем зимой стучать по капоту автомобиля
Зачем зимой стучать по капоту автомобиля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Почему кошки прячутся под капотом автомобилей зимой
  • Как проверить машину перед запуском двигателя
  • Как помочь животному, если оно застряло

В холодное время года припаркованные автомобили становятся убежищем для бездомных кошек. Животные ищут тепла и нередко прячутся под капотом, возле двигателя или в колесных арках. Такое укрытие может оказаться смертельно опасным, если водитель не заметит незваного пассажира и запустит двигатель. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает Kertvar.hu, в холодную погоду кошки часто ищут тёплые и защищённые места возле автомобилей, в частности прячутся под капотом и в колёсных арках. Именно поэтому перед запуском двигателя стоит проверить, нет ли там животных.

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Почему кошки прячутся под капотом автомобиля

В холодное время года двигатель автомобиля ещё некоторое время сохраняет тепло после остановки. Для кошек моторный отсек и пространство над колёсами становятся удобным укрытием от мороза, ветра и осадков.

Животные могут незаметно залезть под капот или в колесные арки и остаться там на ночь. Проблема заключается в том, что водитель часто даже не догадывается о присутствии кошки. Запуск двигателя может привести к тяжёлым травмам или гибели животного.

Ветеринар Рэйчел Бишоп из британской сети PDSA Animal Hospital предупреждает: перед запуском автомобиля важно проверить, не спрятался ли под капотом кот. Движущиеся детали двигателя и приводные ремни представляют для него особую опасность.

Подобные случаи происходят регулярно. В частности, в Брэдфорде кот по имени Сеффи залез в двигатель соседского автомобиля. Из-за полученных травм ветеринарам пришлось ампутировать ему лапу.

Как правильно хранить автомобильные шины
Как правильно хранить автомобильные шины / Инфографика: Главред

Как уберечь кота перед запуском двигателя

Защитить животное можно с помощью нескольких простых действий. Для этого не нужно много времени - достаточно менее минуты перед поездкой.

  • Громко постучите по капоту. Сделайте это несколько раз, чтобы испуганное животное услышало звук и смогло самостоятельно выбраться из укрытия.
  • Проверьте колесные арки и пространство под автомобилем. Кошки нередко прячутся возле колес или под днищем машины.
  • Воспользуйтесь фонариком. В темноте осветите моторный отсек, пространство под автомобилем и возле колес, чтобы заметить животное.

Что делать, если под капотом слышно мяуканье

Если вы обнаружили кота под капотом или услышали мяуканье, сохраняйте спокойствие и не делайте резких движений. Испуганное животное может попытаться спрятаться ещё глубже, поэтому важно не создавать лишнего шума и дать ему возможность выбраться самостоятельно.

Можно попробовать выманить кота едой - например, влажным кормом или кусочком вареного мяса. Не пытайтесь силой вытащить животное, если оно застряло или находится в труднодоступном месте: так можно нанести ему дополнительные травмы.

Если кот не может выбраться самостоятельно, лучше обратиться к специалистам по спасению животных или в автосервис, где смогут безопасно добраться до моторного отсека. Если животное травмировано, ему нужен осмотр ветеринара.

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Об источнике: Kertvár.hu

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