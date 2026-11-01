Графики больше не действуют: в Киеве ввели экстренные отключения света

Кратко:
- В Киеве 1 ноября ввели экстренные отключения света
- Причина - новые российские удары, под атакой снова ТЭЦ
В Киеве в воскресенье, 1 ноября, ввели экстренные отключения электроэнергии. Причина - постоянные российские обстрелы энергосистемы, сообщает ДТЭК.
Когда столица вернется к привычному режиму электроснабжения, в компании не уточняют. Сроки ремонтов зависят от обстоятельств, на которые энергетики не могут повлиять.
"В Киеве из-за постоянных обстрелов энергосистемы введены экстренные отключения. Энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования, когда позволяет ситуация с безопасностью", - говорится в сообщении ДТЭК.
Под ударом снова ТЭЦ
Ранее в ДТЭК сообщали о новых ударах российских войск по энергетической инфраструктуре, в частности в столице. Под атакой в очередной раз оказалась киевская ТЭЦ.
По данным компании, новые обстрелы еще больше подорвали энергосистему, которая и без того понесла серьезные повреждения во время предыдущих атак. Ремонтные бригады восстанавливают оборудование без перерывов.
Ситуация с электроснабжением в столице была критической ещё до введения экстренных отключений. Накануне, 31 октября, в отдельных районах Киева свет подавали лишь на полтора часа в сутки.
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Главред писал, что, по словам энергетического эксперта Юрия Корольчука, если масштабные отключения повторятся, последствия для разных областей страны могут существенно различаться.
Критические регионы остаются прежними - Киевская область или центральный регион, который охватывает соседние области. Далее следуют Чернигов, Сумская область, Харьков, Одесская область, Запорожье, Днепр. Львов также находится в критической ситуации, поскольку там есть объекты, которые могут пострадать от ракетных ударов, и там могут возникнуть более длительные перебои с электроэнергией.
Отключения света в Украине - новости по теме
Напомним, Главред писал, что в субботу, 31 октября, в части областей Украины будут действовать почасовые отключения электроэнергии для всех категорий потребителей из-за атак РФ на энергообъекты.
Ранее, 30 октября, Россия атаковала Днепр с помощью дронов. В результате вражеского удара без света остались более 350 тысяч абонентов в городе и прилегающих населенных пунктах.
Накануне Россия в ночь на 23 октября и утром в пятницу атаковала энергетические объекты в Житомирской, Волынской, Николаевской, Полтавской, Хмельницкой и Ровенской областях. В результате ударов более 500 тысяч украинцев остались без электроснабжения
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Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, занимается трейдингом энергопродуктов, распределяет электроэнергию и располагает сетью зарядных станций, пишет Википедия.
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