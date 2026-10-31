Морозы их не убьют: какие сорняки нужно удалить с грядок осенью

Даже после осенней уборки огорода часть сорняков может вновь появиться весной.

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Какие сорняки нужно удалить с грядок осенью / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, magnific.com

Вы узнаете:

Почему сорняки продолжают появляться в саду даже осенью

Какие виды сорняков могут пережить зиму

Как правильно бороться с однолетними и многолетними сорняками

С наступлением осени садоводы нередко замечают, что сорняки продолжают расти на грядках, в теплицах и даже в цветочных горшках. Холодная погода не всегда останавливает их распространение: одни растения переживают зиму в виде семян, другие сохраняются благодаря корневой системе.

Главред выяснил, нужно ли удалять сорняки осенью и как правильно с ними бороться.

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Почему сорняки растут даже осенью

Появление сорняков в саду не ограничивается тёплым временем года. Некоторые виды способны прорастать и развиваться в течение всего года. Они могут появляться не только на грядках, но и в теплицах, пластиковых укрытиях, горшках и цветочных ящиках.

Как пояснила инженер-садовод и специалист по растениеводству доктор Чорба Вираг в ответе на вопрос читателя издания Agroforum, эффективная борьба с сорняками зависит от понимания особенностей их развития и способности перезимовать. Поэтому понижение температуры не означает, что все нежелательные растения погибнут.

Какие сорняки нужно удалять перед зимой

Однолетние сорняки переживают неблагоприятный период преимущественно в виде семян. Поэтому важно удалять их до цветения, чтобы не допустить дальнейшего распространения.

Осенью можно встретить, в частности, зимующие сорняки, которые зацветают ранней весной. Среди растений, которые могут продолжать расти осенью, эксперт назвала грицики обыкновенные, белену, декоративные травы, осоку, кизил и полевой чертополох.

Такие растения нужно регулярно удалять вместе с корнями и собирать их части. Если просто разрубить корни мотыгой, это может способствовать дальнейшему разрастанию сорняков и появлению новых растений.

Многолетние сорняки / Инфографика: Главред

Как бороться с сорняками осенью

Помимо механического удаления, после сбора урожая можно применять химические средства борьбы с сорняками. В частности, специалист упоминает гербициды полного действия на основе глифосата, которые используют против однолетних и многолетних сорняков.

По её словам, наилучший эффект можно достичь, когда растения достигают высоты примерно 10–30 сантиметров. При этом перед применением таких препаратов важно ознакомиться с инструкцией, разрешёнными способами использования и соблюдать меры безопасности.

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