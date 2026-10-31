Одна ошибка при хранении испортит летние шины: как уберечь резину от трещин

Вы узнаете:
- Где лучше всего хранить летние шины зимой
- Почему шины без дисков нельзя складывать в стопку
В ноябре многие водители заменяют летние шины в автомобиле на зимние. Однако после этого важно ещё правильно подготовить летний комплект к хранению.
Главред решил разобраться, как хранить летние шины зимой.
Где можно хранить летние шины
Летние шины, которые на зиму оставили в ненадлежащих условиях, могут стать непригодными к весне даже при минимальном пробеге. Жара, ультрафиолет и контакт с некоторыми химическими веществами ускоряют старение резины. Из-за этого она теряет эластичность, что напрямую влияет на безопасность движения, пишет Moto.pl.
Оптимальное место для сезонного хранения должно быть сухим и затененным, без резких перепадов температуры. Рекомендуемый диапазон - от -5 до +25 градусов, а влажность - не выше 70%.
Гараж или подвал вполне подходят, но только при условии, что комплект находится вдали от радиаторов, печей и емкостей с маслами или растворителями. От балкона лучше отказаться: поддерживать там стабильные условия в течение зимы сложно.
Как подготовить шины к хранению
Перед тем как убрать шины, их следует помыть, вычистить камешки из протектора и тщательно высушить. Средство для ухода за резиной можно использовать, однако это необязательно.
Также стоит отметить, на каком колесе стояла каждая шина: весной это упростит монтаж.
В каком положении хранить шины
Способ размещения зависит от того, есть ли диски. Шины без дисков ставят вертикально рядом друг с другом, а не стопкой, ведь длительное давление вызывает деформацию. Примерно раз в месяц их стоит поворачивать примерно на 90 градусов, чтобы протектор всю зиму не опирался на один и тот же участок.
Колеса в сборе можно класть горизонтально или вешать на специальные крючки, главное - не перегружать их. Перед хранением также желательно проверить давление воздуха в соответствии с рекомендациями производителя.
Как правильно хранить шины – видео:
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Об источнике: Moto
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