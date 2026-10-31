Украинцы будуть без света до 10 часов: графики отключений на 1 ноября

Укрэнерго предупредило об ограничениях на электроснабжение в некоторых областях Украины.

https://glavred.info/ukraine/ukraincy-budut-bez-sveta-do-10-chasov-grafiki-otklyucheniy-na-1-noyabrya-10808564.html Ссылка скопирована

Отключение света 1 ноября / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Главное:

1 ноября в некоторых областях Украины будут действовать графики отключения света

Почасовые отключения будут длиться с 6:00 до 23:59

Ограничения составят от 1,5 до 2,5 очереди

В воскресенье, 1 ноября, в некоторых областях Украины будут действовать графики отключения света. Ограничения для всех категорий потребителей составят от 1,5 до 2,5 очереди. Об этом сообщило Укрэнерго.

Почасовые отключения для всех категорий потребителей будут длиться почти весь день - с 6:00 до 23:59. Объем ограничений составит от 1,5 до 2,5 очереди.

видео дня

Для промышленных предприятий в этот же период будут действовать графики ограничения мощности.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

В Укрэнерго предупредили, что из-за последствий российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Украинцам рекомендуют следить за сообщениями и графиками на официальных страницах облэнерго.

Также потребителей призывают экономно использовать электроэнергию в периоды, когда появляется свет.

Как долго продлятся жесткие отключения света в Киеве - мнение эксперта

Киев перешел на стабилизационные графики отключения электроэнергии после российского удара по распределительным подстанциям на территории одной из столичных ТЭЦ. Из-за повреждений жители города остаются без света по 16–18 часов в сутки, заявил энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии УНИАН.

По словам эксперта, российский удар повредил не генерирующее оборудование, а сетевую инфраструктуру, через которую электроэнергия поступает к потребителям. В частности, на территории ТЭЦ были повреждены открытые распределительные устройства. Именно это вызвало масштабные перебои с электроснабжением в столице.

"Отключения света связаны с повреждением одного из объектов, обеспечивающих распределение электроэнергии по городу Киеву. То есть подстанций. На территории ТЭЦ, скажем так, повреждены открытые распределительные устройства. Как вы видите по последствиям, попадание было существенным. Требуется время для того, чтобы восстановить подачу в полном объеме", - пояснил Рябцев.

Он отметил, что устранить последствия атаки могут к середине следующей недели, однако сроки будут зависеть от обстановки с безопасностью и возможных новых обстрелов. В то же время эксперт заверил, что повреждения инфраструктуры не должны повлиять на начало отопительного сезона.

Отключения электричества в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Укрэнерго сообщило о почасовых отключениях электроэнергии в некоторых областях Украины 31 октября. Объем ограничений составил от 1,5 до 2,5 очередей.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ударах РФ по ТЭЦ и инфраструктуре, которые привели к массовым отключениям электроэнергии. По его данным, без света остались около 200 тысяч семей в Днепре и более 80 тысяч семей в Киевской области.

По данным Укрэнерго, последствия предыдущих ударов ещё не удалось полностью устранить, и система испытывает новые нагрузки. Ночью 30–31 октября враг нанес удары по объектам энергетики Днепровщины, Киева и Киевской области, что затруднило восстановление поврежденного оборудования.

Читайте также:

Об источнике: Укрэнерго ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред