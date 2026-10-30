Россия потеряла свой крупнейший атомный крейсер "Петр Великий" — что произошло

Крейсер могут утилизировать: комиссия признала ремонт нецелесообразным. Судьба крейсера будет решена после простоя - корабль не выходит в море с 2023 года.

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Крейсер "Петр Великий" - Россия готовит крупнейший корабль к списанию / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Комиссия признала ремонт крейсера нецелесообразным

Россия может списать два крупнейших военных корабля

"Петр Великий" не выходит в море с 2023 года

Страна-агрессор Россия фактически безвозвратно потеряла свой крупнейший военный корабль: специальная комиссия предварительно признала нецелесообразными ремонт и модернизацию атомного ракетного крейсера "Петр Великий". Об этом сообщил в комментарии российским пропагандистским СМИ председатель Всероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев.

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"Комиссия уже приняла предварительное решение, окончательное ещё не объявлено - крейсер не подлежит восстановлению", - отметил он, связав такой вывод с износом корабля.

О возможном списании крейсера "Петр Великий" начали говорить ещё в 2023 году. Тогда такую возможность связывали с негативным опытом длительного ремонта другого крейсера - "Адмирала Нахимова".

Впоследствии появилась информация, опровергающая эти планы. Утверждалось, что "Петр Великий" не собираются выводить из эксплуатации, он остается в боевом составе Северного флота и должен пройти ремонт и модернизацию. Однако, как показывает дальнейшее развитие событий, планы могут меняться, особенно когда речь идет о фактическом техническом состоянии российского военно-морского флота.

"Петр Великий" считался крупнейшим боевым кораблём и флагманом флота страны-агрессора. По размерам он входил в число крупнейших военных судов мира, если не считать авианосцы.

Атомный крейсер спустили на воду в 1988 году, однако в состав Военно-морского флота РФ его официально включили только в 1998-м. Длина корабля составляет 250 метров, полное водоизмещение - 25 тысяч тонн, а экипаж насчитывает 744 человека.

Почему Россия отказывается от модернизации крейсера

Российское руководство уже несколько раз меняло планы в отношении атомного крейсера. Сначала его собирались списать, затем рассматривали масштабное переоснащение ракетным вооружением, однако теперь снова вернулись к предыдущему сценарию. Об этом рассказал Иван Киричевский, военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд" и эксперт по вооружениям Defense Express.

По его словам, фактически Россия уже приняла решение отказаться от двух крупнейших военных кораблей - атомного крейсера "Петр Великий", который служит 37 лет, и авианосца "Адмирал Кузнецов" с 40-летним сроком службы. В то же время российские СМИ избегают прямых заявлений об окончательном списании судов.

Киричевский напомнил, что ещё в 2023 году в России было принято принципиальное решение о списании "Петра Великого". Однако в августе 2025 года появились сообщения о возможности ремонта корабля.

Тогда вновь начали обсуждать его масштабную модернизацию. Вместо 20 пусковых установок для ракет П-700 "Гранит" крейсер мог получить 80 универсальных установок для ракет "Калибр", "Оникс" или "Циркон" - по аналогии с переоснащением атомного крейсера "Адмирал Нахимов".

Однако теперь этот сценарий, похоже, окончательно отвергли. Дополнительным свидетельством проблем с кораблём является то, что с 2023 года он не выходил в море и остаётся у причала.

Что происходит с авианосцем "Адмирал Кузнецов"

Ситуация со вторым крупным кораблём российского флота также остаётся неопределённой. В июле 2025 года российские СМИ сообщали, что "Адмирал Кузнецов" могут утилизировать или продать другой стране. После этого новых официальных решений относительно его будущего не объявляли.

Летом 2026 года появилась информация о коррупционном деле, связанном с ремонтом авианосца. По данным, приведённым Киричевским, подрядчики поставляли китайские подшипники вместо российских, нанеся ущерб в размере 300 млн рублей.

Эксперт также обратил внимание на дискуссии внутри России о будущем военно-морского флота. Там уже обсуждают возможность отказа от крупных надводных кораблей в пользу подводных лодок и ракетных корветов.

Флот РФ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил существенные изменения в тактике Черноморского флота РФ, подчеркнув, что российские корабли более пяти месяцев подряд воздерживаются от выхода в открытое море и скрываются в защищенных гаванях. По его словам, запуски ракет враг вынужден осуществлять непосредственно от причальных стенок в Новороссийске, а авиационные патрули и вертолеты держатся на безопасном расстоянии - ориентировочно в 100 км от позиций украинских сил обороны.

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщал об успешной операции против логистики и морских сил оккупантов на Каспии, подтвердив поражение объектов в Махачкалинском порту. В результате атаки были повреждены мазутные хранилища и нефтяная инфраструктура этого единственного незамерзающего глубоководного порта региона, который обеспечивает ключевой стратегический коридор РФ - Иран, а также зафиксировано поражение ряда кораблей.

Ранее Силы обороны Украины провели масштабную комбинированную операцию с применением различных типов ракет и беспилотников по базе в Новороссийске. В результате Генштаб ВСУ подтвердил поражение сразу четырёх российских военных кораблей: критические повреждения получили фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М", а также сторожевой корабль проекта 22160 "Василий Быков".

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О персоне: Иван Киричевский Иван Киричевский – журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах. С августа 2025 года - военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд", эксперт по вооружениям Defense Express

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