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Очищенные грецкие орехи не горчат целый год: трюк с банкой за 5 минут

Юрий Берендий
30 октября 2026, 15:20
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Ядра впитывают влагу и запахи, поэтому их сначала подсушивают в духовке, а хранят в тёмном шкафу, подальше от плиты и батареи.
Как хранить орехи
Как хранить орехи / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Как сохранить очищенные грецкие орехи хрустящими до года
  • Почему орехи без скорлупы быстро теряют вкус и запах
  • Как хранить банку с орехами в темном шкафу без холодильника

Очищенные грецкие орехи можно сохранить свежими и хрустящими до года, если сначала просушить их, а затем на 5 минут поставить в духовку в плотно закрученных стеклянных банках, сообщает Kuchnia Mojegotowanie.pl.

Почему очищенные орехи быстро горькают и как подготовить их к длительному хранению - выяснял Главред.

видео дня

Почему очищенные грецкие орехи быстро портятся

Автор материала Габриэла Француз накануне Задушек (польского Дня памяти умерших) увидела на кладбище белку, которая несла орех в тайник под землей. Это напомнило ей о собственных запасах: несколько дней назад она удачно и недорого купила большую партию уже очищенных грецких орехов. Оставалось сохранить их вкус и хрусткость как можно дольше.

Осенью хранить грецкие орехи бывает непросто, особенно без скорлупы. Очищенные ядра легче впитывают влагу и посторонние запахи, а со временем могут прогоркнуть. Недаром белки держат орехи в скорлупе и избавляются от неё только потом.

Прежде чем убрать запасы в шкаф, автор внимательно их просматривает. Она отбраковывает все кусочки с пятнами, следами плесени или подозрительным запахом. Остальные раскладывает тонким слоем на противне, застеленном пергаментом для выпечки.

Как просушить грецкие орехи в духовке

На улице сейчас довольно влажно, а орехи куплены на базарчике, поэтому авторша решила дополнительно их просушить в духовке. Она установила температуру около 40–45 °C, включила конвекцию и оставила дверцу слегка приоткрытой, чтобы влага свободно выходила. Время от времени орехи перемешивала и проверяла, не высохли ли они уже.

Обжаривать орехи не нужно: цель - лишь избавиться от лишней влаги. Мама автора раскладывала такие влажные орехи на подносе и ставила его под батарею. Она перемешивала их раз в день и сушила до готовности. Способ с духовкой быстрее. Перед фасовкой нужна пауза.

"После извлечения из духовки я оставила орехи до полного остывания. Это важно, потому что тёплые орехи, закрытые в холодной банке, могли бы запотеть и быстро начать горчить. Самое главное я сделала позже", - отмечает автор Габриэла Француз.

Смотрите видео - как хранить грецкие орехи:

Как хранить грецкие орехи в банках до года

Для запасов нужны чистые и полностью сухие стеклянные банки с подходящими крышками. Автор советует проверить соответствие резьбы: количество витков на ободе банки должно совпадать с количеством выступов на крышке. От этого зависит, плотно ли сядет крышка.

Остывшие орехи засыпают в банки, оставляя немного свободного места под крышкой. Затем банки плотно закручивают и ставят на противень в духовку, нагретую до 80 °C. Автор выбирает режим выпечки с паром. Если в духовке его нет, внутрь можно поставить жаропрочную посуду с кипятком. Контроль результата здесь чисто визуальный.

"Банки с орехами подпекаю примерно 5 минут, наблюдая за крышками. Речь идет о том, чтобы после остывания они были вогнутыми. Орехи, подготовленные таким образом, останутся свежими и хрустящими даже в течение года", - отмечает Габриэла Француз.

Зачем класть лавровый лист в орехи

Перед пастеризацией орехов автор иногда кладет на дно каждой банки по одному небольшому лавровому листу. Это старый прием, который помогает сохранить аромат орехов: они не приобретают горького привкуса и неприятного запаха при хранении. Дозировка при этом минимальна.

"На довольно большую банку объёмом 900 мл вполне хватит одного небольшого листа. Орехи не пропитаются его запахом", - советует кулинар.

Где хранить грецкие орехи зимой

Подготовленные таким образом орехи автор обычно прячет в тёмную кладовую или другой шкаф подальше от плиты и батареи. Место должно иметь комнатную температуру и не нагреваться так, как пространство рядом с плитой.

Грецкий орех: важные факты и приметы
Грецкий орех: важные факты и приметы / Инфографика: Главред

Другие лайфхаки с грецкими орехами

Как писал Главред, даже очищенные ядра могут простоять целый год, если знать, как правильно хранить грецкие орехи.

Также Главред рассказывал, как очистить грецкие орехи, не повредив ядро, с помощью кипятка.

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Об источнике: kuchnia.mojegotowanie.pl

kuchnia.mojegotowanie.pl - это польский кулинарный сайт. На нём можно найти: рецепты различных блюд, домашнюю и праздничную кухню, советы по приготовлению пищи. Название переводится примерно как "Кухня моего приготовления".

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