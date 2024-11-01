Даже очищенные простоят целый год: как правильно хранить грецкие орехи

Вы узнаете:
- В каком месте лучше всего хранить орехи
- Как продлить срок годности чищеных орехов
- Как отличить свежие орехи от испорченных
Многие любят грецкие орехи за их вкус и пользу для здоровья. Но орехи нужно правильно хранить, чтобы сохранить всю питательную ценность и продлить срок годности. Об этом пишет sante+.
Как правильно хранить орехи
Высокое содержание жира делает орехи чувствительными к теплу и влажности, что ускоряет процесс порчи. Поэтому лучше всего их хранить в прохладном, сухом месте, подальше от света. Также их можно поместить в герметичный контейнер или хлопковый мешочек.
Как долго хранятся очищенные грецкие орехи
Есть несколько вариантов, как такие орехи можно хранить. В частности, от этого зависит и срок годности:
- Хранение при комнатной температуре. Чтобы лучше всего сохранить шелушенные грецкие орехи, используйте герметичный контейнер. Это защитит ядра от доступа воздуха и влаги, что ограничит преждевременную порчу. Также можно добавить в банку лавровый лист. Этот ингредиент не только действует как отличный природный репеллент от насекомых, но и как эффективное средство против плесени. Держите банку подальше от тепла, света и влаги, чтобы сохранить вкус орехов в течение двух недель.
- Хранение в холодильнике. Поместив орехи в холодильник, вы замедлите процесс окисления. Просто положите очищенные или молотые грецкие орехи в герметичный контейнер или пакет для замораживания, чтобы они не впитывали запахи других продуктов. Так они могут храниться 3 месяца.
- Хранение в морозильной камере. Положите орехи в герметичный пакет для замораживания, и вы сможете наслаждаться их свежестью и хрустом в течение 12 месяцев.
Как узнать, свежие ли орехи
- Вкус. Если орех горький на вкус, лучше не есть его.
- Запах. Свежий орех имеет тонкий аромат лесного ореха. Если он сильно пахнет прогорклым маслом, лучше избавиться от него.
- Изменение цвета. Если орехи из светло-коричневого стали темно-коричневыми - они больше не пригодны для потребления. Такое изменение цвета может быть связано с окислением.
- Текстура. Орех должен быть твердым. Если он стал мягкими, кашеобразными или сморщенными, это явный признак порчи.
- Наличие плесени. Любые следы плесени, нити или подозрительные пятна указывают на то, что орехи больше не пригодны к употреблению.
Santé+ Magazine
Santé + Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Сначала журнал был доступен в печатном виде, но впоследствии вышел в цифровой версии.
Читайте также:
- Будут свежими вплоть до весны: 3 лучших способа, как хранить зимние яблоки
- Серебряные украшения никогда не будут чернеть: специалист рассказал, как правильно их хранить
- Прорастет раньше времени: что нельзя хранить рядом с картофелем
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред