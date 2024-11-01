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Даже очищенные простоят целый год: как правильно хранить грецкие орехи

Мария Николишин
1 ноября 2024, 04:30
79
Высокое содержание жира делает орехи чувствительными к теплу и влажности.
Даже очищенные простоят целый год: как правильно хранить грецкие орехи
Как хранить орехи / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • В каком месте лучше всего хранить орехи
  • Как продлить срок годности чищеных орехов
  • Как отличить свежие орехи от испорченных

Многие любят грецкие орехи за их вкус и пользу для здоровья. Но орехи нужно правильно хранить, чтобы сохранить всю питательную ценность и продлить срок годности. Об этом пишет sante+.

Как правильно хранить орехи

Высокое содержание жира делает орехи чувствительными к теплу и влажности, что ускоряет процесс порчи. Поэтому лучше всего их хранить в прохладном, сухом месте, подальше от света. Также их можно поместить в герметичный контейнер или хлопковый мешочек.

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Как долго хранятся очищенные грецкие орехи

Есть несколько вариантов, как такие орехи можно хранить. В частности, от этого зависит и срок годности:

  • Хранение при комнатной температуре. Чтобы лучше всего сохранить шелушенные грецкие орехи, используйте герметичный контейнер. Это защитит ядра от доступа воздуха и влаги, что ограничит преждевременную порчу. Также можно добавить в банку лавровый лист. Этот ингредиент не только действует как отличный природный репеллент от насекомых, но и как эффективное средство против плесени. Держите банку подальше от тепла, света и влаги, чтобы сохранить вкус орехов в течение двух недель.
  • Хранение в холодильнике. Поместив орехи в холодильник, вы замедлите процесс окисления. Просто положите очищенные или молотые грецкие орехи в герметичный контейнер или пакет для замораживания, чтобы они не впитывали запахи других продуктов. Так они могут храниться 3 месяца.
  • Хранение в морозильной камере. Положите орехи в герметичный пакет для замораживания, и вы сможете наслаждаться их свежестью и хрустом в течение 12 месяцев.

Как узнать, свежие ли орехи

  1. Вкус. Если орех горький на вкус, лучше не есть его.
  2. Запах. Свежий орех имеет тонкий аромат лесного ореха. Если он сильно пахнет прогорклым маслом, лучше избавиться от него.
  3. Изменение цвета. Если орехи из светло-коричневого стали темно-коричневыми - они больше не пригодны для потребления. Такое изменение цвета может быть связано с окислением.
  4. Текстура. Орех должен быть твердым. Если он стал мягкими, кашеобразными или сморщенными, это явный признак порчи.
  5. Наличие плесени. Любые следы плесени, нити или подозрительные пятна указывают на то, что орехи больше не пригодны к употреблению.

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Santé + Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Сначала журнал был доступен в печатном виде, но впоследствии вышел в цифровой версии.

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