Удивительно, но гениально: для чего опытные хозяйки втирают орехи в пол

Эксперт по стилю жизни поделилась эффективным способом удаления царапин с деревянных полов и поверхностей, для которого вам понадобится неожиданный инструмент.

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Для чего хозяйки втирают орехи в пол - простое объяснение / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем вы узнаете:

Для чего втирают орехи в пол

Как масло из грецкого ореха влияет на деревянные поверхности

Эксперт по домашним делам поделилась хитрым методом удаления царапин с деревянных поверхностей. Карла, известная как @locationhouseofbeau в TikTok, показала неожиданно легкий метод в своем видео, где продемонстрировала стильную гостиную, которая сейчас находится в процессе масштабного ремонта.

"Мы открыли деревянный пол по всему дому, - пояснила Карла, - некоторые из них искусственные, некоторые - оригинальные".

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Она также вспомнила о недавнем случае на кухне, оборудованной угольной плитой и кирпичной стеной.

"Мне очень нравится, но на прошлой неделе я случайно поцарапала пол на кухне, когда вытаскивала плиту. Потом я ела йогурт с грецкими орехами и подумала: "О, Боже!" Я уверена, что слышала, что грецкие орехи избавляют древесину от царапин", - указывает она, передает Mirror.

Карла решила рискнуть и показала в видео, как тщательно втирает грецкий орех в царапины на полу, и удивительно - это сработало.

"Это прекрасно сработало", - обрадовалась она.

После этого она принялась удалять другие повреждения.

Она применила этот метод на большой вмятине на диване, а также на мелких царапинах в детской комнате, и теперь поверхности выглядят как новые.

Смотрите видео о том, как быстро скрыть царапины на дереве:

"В комнате моей дочери есть большая [царапина], где был ковер, и она отлично сработала. Так что в следующий раз, когда вы получите царапину на дереве, не паникуйте, а просто расколите грецкий орех. Мой маленький мозг просто взрывался каждый раз, когда это срабатывало!", - делится женщина.

Mainland Furniture объясняет, что этот трюк работает благодаря натуральному маслу в грецких орехах, которое помогает скрыть заметные царапины. Мякоть грецкого ореха также заполняет более глубокие царапины, делая их менее видимыми.

"Масло из грецкого ореха попадает в царапину и перекрашивает ее, все просто. Этот метод ремонта царапин на дереве лучше всего подходит для легких царапин на дереве", - добавляют эксперты из Handle King.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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