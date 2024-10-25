Удивительно, но гениально: для чего опытные хозяйки втирают орехи в пол

О чем вы узнаете:
- Для чего втирают орехи в пол
- Как масло из грецкого ореха влияет на деревянные поверхности
Эксперт по домашним делам поделилась хитрым методом удаления царапин с деревянных поверхностей. Карла, известная как @locationhouseofbeau в TikTok, показала неожиданно легкий метод в своем видео, где продемонстрировала стильную гостиную, которая сейчас находится в процессе масштабного ремонта.
"Мы открыли деревянный пол по всему дому, - пояснила Карла, - некоторые из них искусственные, некоторые - оригинальные".
Она также вспомнила о недавнем случае на кухне, оборудованной угольной плитой и кирпичной стеной.
"Мне очень нравится, но на прошлой неделе я случайно поцарапала пол на кухне, когда вытаскивала плиту. Потом я ела йогурт с грецкими орехами и подумала: "О, Боже!" Я уверена, что слышала, что грецкие орехи избавляют древесину от царапин", - указывает она, передает Mirror.
Карла решила рискнуть и показала в видео, как тщательно втирает грецкий орех в царапины на полу, и удивительно - это сработало.
"Это прекрасно сработало", - обрадовалась она.
После этого она принялась удалять другие повреждения.
Она применила этот метод на большой вмятине на диване, а также на мелких царапинах в детской комнате, и теперь поверхности выглядят как новые.
Смотрите видео о том, как быстро скрыть царапины на дереве:
@locationhouseofbeau Actual mind blown!!!? Did you know about this hack?!! Did I live under a rock all this time?! Мой маленький разум фактически взрывался каждый раз, когда это срабатывало ? Я'попробовал и проверил этот хак и да WALNUTS избавит от царапин на дереве ?? #besthackever#easyhacks#walnuthack#originalfloor#victorianhome#parquetfloor#neutrallivingroom#shakerkitchen#brickfireplace#homehacks#darklivingroom#lifehacks#originalfeatures♬ оригинальный звук - locationhouseofbeau
"В комнате моей дочери есть большая [царапина], где был ковер, и она отлично сработала. Так что в следующий раз, когда вы получите царапину на дереве, не паникуйте, а просто расколите грецкий орех. Мой маленький мозг просто взрывался каждый раз, когда это срабатывало!", - делится женщина.
Mainland Furniture объясняет, что этот трюк работает благодаря натуральному маслу в грецких орехах, которое помогает скрыть заметные царапины. Мякоть грецкого ореха также заполняет более глубокие царапины, делая их менее видимыми.
"Масло из грецкого ореха попадает в царапину и перекрашивает ее, все просто. Этот метод ремонта царапин на дереве лучше всего подходит для легких царапин на дереве", - добавляют эксперты из Handle King.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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