Как пересчитать свежие дрожжи на сухие: очень простой, но эффективный способ

Разница между сухими и прессованными дрожжами является ключевым фактором выпечки, поэтому важно знать их особенности для достижения наилучших результатов.

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Сколько надо сухих дрожжей на 50 грамм свежих - как пересчитать дрожжи / Колаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube

О чем вы узнаете:

Чем сухие дрожжи отличаются от прессованных

Какая пропорция между сухими и прессованными дрожжами

Как размножить дрожжи

Повара и пекари часто используют дрожжи как ключевой ингредиент для выпечки, но возникает вопрос: как выбрать между сухими и прессованными дрожжами, и в чем заключается разница между ними. О том, чем отличаются сухие дрожжи от мокрых рассказала блогер, профессиональный повар и автор YouTube канала "Выпекай любовь".

Как правильно использовать прессованные дрожжи - как развести прессованные дрожжи для теста

Прессованные дрожжи имеют вид брусочка светло-кремового цвета и нежную текстуру. Их необходимо растворять в жидкости (воде, молоке или йогурте) перед использованием.

"Я бы советовала сначала развести дрожжи в небольшом количестве воды, а йогурт или кефир добавить к муке уже во время замеса", - советует специалист.

Прессованные дрожжи идеально подходят для выпечки с большим содержанием сахара, жира и яиц, таких как куличи или пончики. Они особенно актуальны, если вы часто занимаетесь выпечкой, поскольку срок их годности составляет 35 дней.

Как правильно разводить сухие дрожжи - как заставить работать сухие дрожжи

Сухие дрожжи отличаются от прессованных тем, что они быстродействующие и не требуют растворения в жидкости. Они имеют вид гранул и могут сразу добавляться к муке. Это делает их более удобными, если вы печете реже, поскольку их можно хранить до 18 месяцев.

"Если печешь достаточно часто, то удобно пользоваться прессованными дрожжами. Если же реже - выбирай сухие", - отмечает эксперт канала "Выпекай любовь".

Какая пропорция между сухими и живыми дрожжами

Одним из важных аспектов использования дрожжей является правильное соотношение между сухими и прессованными дрожжами. Пекари часто задаются вопросом, как заменить один вид на другой.

"Пропорция проста: 1 часть сухих дрожжей равна 3 частям прессованных дрожжей. Это означает, что 12 граммов сухих дрожжей можно заменить на 36 граммов прессованных", - говорится в видео.

Смотрите видео о том, как рассчитать сухие и сырые дрожжи:

Что известно о "YouTube канал "Выпекай Любовь. Львовские Дрожжи" "YouTube канал "Выпекай Любовь. Львовские Дрожжи" посвящен теме домашней выпечки и кулинарии. Его особенностью является использование дрожжей как основного ингредиента в выпечке, с особым акцентом на техниках и рецептах, которые включают как прессованные, так и сухие дрожжи. На канале представлено множество рецептов, которые могут быть полезны как начинающим, так и опытным кулинарам.

Как пересчитать свежие дрожжи на сухие - сколько в 100 граммах живых дрожжей сухих

Производители дрожжей "Львовские дрожжи" на своей странице на Facebook отмечают, что прессованные дрожжи всегда можно заменить сухими.

"Используем соотношение 3:1: то есть, вместо 20 г прессованных дрожжей добавляем 7 г сухих", - говорится в заметке.

Нужно ли менять количество жидкости или муки при замене сухих на прессованные и наоборот

"В этом случае важнее, насколько хорошо мука забирает влагу, а не сколько влаги попадет с дрожжами. Поэтому насыпайте не все рецептурное количество муки сразу, а досыпайте постепенно во время замешивания теста", - указывают производители.

Как размножать дрожжи - советы от Лилии Цвит

Смотрите видео о том, как размножать дрожжи:

Как размножить прессованные дрожжи

Автор YouTube-канала "Лилия Цвит" советует не только хранить дрожжи, но и размножать их. Для этого существуют два способа. Первый подходит для прессованных дрожжей.

"Соедините дрожжи с водой и мукой в равных пропорциях, чтобы получить однородную массу", - объясняет Лилия.

Эту смесь оставляют в тепле на 3 часа, после чего ее можно использовать для выпечки. Важно после использования добавлять свежие порции воды и муки, чтобы поддерживать активность дрожжей.

Как размножить сухие дрожжи

Второй способ, где используют сухие дрожжи, требует немного больше времени. Дрожжи смешивают с водой и мукой, формируют густое тесто и оставляют его в тепле на час, а затем отправляют в холодильник на сутки.

"Такое тесто хранится в холодильнике и его следует подкармливать каждые 5 дней, чтобы сохранить его активность", - добавляет Лилия.

Выбор между сухими и прессованными дрожжами зависит от частоты выпекания и желаемой текстуры готового продукта. Прессованные дрожжи идеально подходят для насыщенной выпечки, а сухие дрожжи удобно хранить дома для быстрых кулинарных решений.

Что известно о Лилии Цвит Лилия Цвит - популярный украинский блогер, профессиональный кулинар и автор YouTube-канала "Лилия Цвит". Ее канал специализируется на рецептах домашней выпечки и различных блюд, от традиционной украинской кухни до международных вкусностей. Благодаря своему доступному стилю подачи, подробным объяснением и демонстрации процесса приготовления блюд, Лилия получила большое количество поклонников, аудитория канала - более 850 тысяч пользователей.

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