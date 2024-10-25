Как быстро остановить нашествие крыс в саду и доме: 3 вещи, которые они ненавидят

Осенью крысы и мыши становятся проблемой, поскольку они ищут теплые места для укрытия. Однако есть способ предотвратить их появление натуральными средствами.

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Как избавиться от крыс народными средствами - что раздражает крыс / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube, pixabay

Осенью крысы и мыши чаще попадают в дома, ища убежище от холодов, однако есть простые натуральные методы, которые помогут удержать их на расстоянии от вашего дома.

Как избавиться от крыс народными средствами

Эксперт по борьбе с вредителями Си Джей Палмер, основатель компании Nature Guard Pest & Lawn, отмечает, что грызуны имеют чрезвычайно острое обоняние, и определенные ароматы могут их сильно отпугнуть, передает Express.

"При борьбе с заражением крысами важно понимать эффективные методы их отпугивания. Один из подходов заключается в использовании запахов, которые отпугивают крыс, поскольку они в значительной степени полагаются на свое обоняние".

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Хотя их зрение слабое, они ориентируются по запаху, ища пищу или избегая опасности.

Поэтому нет необходимости покупать дорогие химические средства, ведь природные решения могут эффективно держать крыс и мышей подальше от дома и сада.

Какое масло отпугивает крыс - какие запахи опасны для крыс

Мята является одним из самых эффективных природных средств против грызунов благодаря своему резкому аромату, который отпугивает мышей и крыс.

"Масло мяты перечной является нетоксичным и экологически чистым решением, что делает его безопасной альтернативой химическим репеллентам для отпугивания крыс. Его получают из растения мяты перечной, которое содержит высокий уровень ментола - соединения, которое является крайне неприятным для крыс. Под воздействием мятного масла крысы испытывают сильное сенсорное отвращение, что заставляет их избегать мест, где присутствует масло", - пояснил эксперт.

Посадите его в саду или используйте ватные шарики, смоченные мятным маслом, располагая их в доме. Для поддержания эффективности меняйте шарики каждую неделю.

Какие специи отпугивают крыс - что раздражает крыс

Чеснок, благодаря содержанию серных соединений, также может быть эффективным средством для отпугивания грызунов.

"Как природный репеллент, чеснок излучает мощный аромат, который, как известно, отпугивает крыс и других вредителей. Крысы имеют очень развитое обоняние, и сильный запах чеснока может быть для них ошеломляющим. Это делает чеснок эффективным отпугивающим средством, которое удерживает крыс подальше от определенных участков", - сказал Си Джей Палмер.

Выращивайте его в саду или применяйте чесночное масло для опрыскивания внешних зон, избегая внутренних помещений из-за сильного запаха.

Какие растения отпугивают крыс / Инфографика: Главред

Каким запахом отпугнуть крыс - что сделать, чтобы крысы ушли

Эвкалипт имеет мощный аромат, который отпугивает грызунов и затрудняет им создание гнезд.

"Эвкалиптовые деревья известны своими богатыми маслом листьями, которые содержат соединение под названием эвкалиптол. Это соединение отвечает за характерный запах эвкалипта, а также известно своими антимикробными и репеллентными свойствами. Эфирное масло эвкалипта, полученное из листьев дерева, используется для различных целей, в том числе для борьбы с вредителями", - подчеркнул он.

Приготовьте спрей, смешав эвкалиптовое масло с водой, и распыляйте его в проблемных зонах, таких как двери, окна или под мебелью.

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