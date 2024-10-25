Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Как быстро остановить нашествие крыс в саду и доме: 3 вещи, которые они ненавидят

Юрий Берендий
25 октября 2024, 14:41
72
Осенью крысы и мыши становятся проблемой, поскольку они ищут теплые места для укрытия. Однако есть способ предотвратить их появление натуральными средствами.
Как быстро остановить нашествие крыс в саду и доме: 3 вещи, которые они ненавидят
Как избавиться от крыс народными средствами - что раздражает крыс / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube, pixabay

Осенью крысы и мыши чаще попадают в дома, ища убежище от холодов, однако есть простые натуральные методы, которые помогут удержать их на расстоянии от вашего дома.

Как избавиться от крыс народными средствами

Эксперт по борьбе с вредителями Си Джей Палмер, основатель компании Nature Guard Pest & Lawn, отмечает, что грызуны имеют чрезвычайно острое обоняние, и определенные ароматы могут их сильно отпугнуть, передает Express.

"При борьбе с заражением крысами важно понимать эффективные методы их отпугивания. Один из подходов заключается в использовании запахов, которые отпугивают крыс, поскольку они в значительной степени полагаются на свое обоняние".

видео дня

Хотя их зрение слабое, они ориентируются по запаху, ища пищу или избегая опасности.

Поэтому нет необходимости покупать дорогие химические средства, ведь природные решения могут эффективно держать крыс и мышей подальше от дома и сада.

Какое масло отпугивает крыс - какие запахи опасны для крыс

Мята является одним из самых эффективных природных средств против грызунов благодаря своему резкому аромату, который отпугивает мышей и крыс.

"Масло мяты перечной является нетоксичным и экологически чистым решением, что делает его безопасной альтернативой химическим репеллентам для отпугивания крыс. Его получают из растения мяты перечной, которое содержит высокий уровень ментола - соединения, которое является крайне неприятным для крыс. Под воздействием мятного масла крысы испытывают сильное сенсорное отвращение, что заставляет их избегать мест, где присутствует масло", - пояснил эксперт.

Посадите его в саду или используйте ватные шарики, смоченные мятным маслом, располагая их в доме. Для поддержания эффективности меняйте шарики каждую неделю.

Какие специи отпугивают крыс - что раздражает крыс

Чеснок, благодаря содержанию серных соединений, также может быть эффективным средством для отпугивания грызунов.

"Как природный репеллент, чеснок излучает мощный аромат, который, как известно, отпугивает крыс и других вредителей. Крысы имеют очень развитое обоняние, и сильный запах чеснока может быть для них ошеломляющим. Это делает чеснок эффективным отпугивающим средством, которое удерживает крыс подальше от определенных участков", - сказал Си Джей Палмер.

Выращивайте его в саду или применяйте чесночное масло для опрыскивания внешних зон, избегая внутренних помещений из-за сильного запаха.

Какие растения отпугивают крыс инфографика
Какие растения отпугивают крыс / Инфографика: Главред

Каким запахом отпугнуть крыс - что сделать, чтобы крысы ушли

Эвкалипт имеет мощный аромат, который отпугивает грызунов и затрудняет им создание гнезд.

"Эвкалиптовые деревья известны своими богатыми маслом листьями, которые содержат соединение под названием эвкалиптол. Это соединение отвечает за характерный запах эвкалипта, а также известно своими антимикробными и репеллентными свойствами. Эфирное масло эвкалипта, полученное из листьев дерева, используется для различных целей, в том числе для борьбы с вредителями", - подчеркнул он.

Приготовьте спрей, смешав эвкалиптовое масло с водой, и распыляйте его в проблемных зонах, таких как двери, окна или под мебелью.

Что нужно знать о Express.co.uk

Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов.

С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн.

Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

крыса крысы
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Напряжение растет: Зеленский внезапно отказал генсеку ООН в визите из-за БРИКС

Напряжение растет: Зеленский внезапно отказал генсеку ООН в визите из-за БРИКС

15:48Украина
"Окружение ВСУ" в Курской области: Сырский резко ответил на заявление Путина

"Окружение ВСУ" в Курской области: Сырский резко ответил на заявление Путина

14:50Украина
После громкого скандала: на Ровенщине уволили руководителей семи МСЭКов

После громкого скандала: на Ровенщине уволили руководителей семи МСЭКов

14:02Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Фаны королевской семьи были бы в шоке: родственник рассказал, какие на самом деле Кейт Миддлтон и принц Уильям

Фаны королевской семьи были бы в шоке: родственник рассказал, какие на самом деле Кейт Миддлтон и принц Уильям

Большинство водителей не знает: почему за "моргание аварийкой" можно получить штраф

Большинство водителей не знает: почему за "моргание аварийкой" можно получить штраф

Получится вкуснее, чем сельдь: как замариновать скумбрию - простой рецепт

Получится вкуснее, чем сельдь: как замариновать скумбрию - простой рецепт

Мощнейшая вспышка произошла на Солнце: когда обрушится жесткая магнитная буря

Мощнейшая вспышка произошла на Солнце: когда обрушится жесткая магнитная буря

Убили вместе с женой: в Баку жестоко расправились с актером русского театра и кино

Убили вместе с женой: в Баку жестоко расправились с актером русского театра и кино

Последние новости

15:48

Как пересчитать свежие дрожжи на сухие: очень простой, но эффективный способ

15:48

Напряжение растет: Зеленский внезапно отказал генсеку ООН в визите из-за БРИКС

15:17

Кличко: С начала года Киев направил на помощь армии больше, чем за весь прошлый год, – 8,6 млрд грн

15:00

Имеет ли Россия потенциал для продвижения на фронте: названы 5 главных факторов

14:54

Атомный блок отключился на четыре часа: на АЭС произошел опасный инцидент - МАГАТЭ

Повестки c Укрпочты, штрафы от ТЦК и розыск военнообязанных: интервью с адвокатомПовестки c Укрпочты, штрафы от ТЦК и розыск военнообязанных: интервью с адвокатом
14:50

"Окружение ВСУ" в Курской области: Сырский резко ответил на заявление Путина

14:41

Как быстро остановить нашествие крыс в саду и доме: 3 вещи, которые они ненавидят

14:41

Тимур Мирошниченко рассказал про сумасшедшие вечеринки у ЯнуковичаВидео

14:21

"Украинская команда" открывает большой сбор "Тепло на фронт: "Включи отопление защитникам!"

Реклама
14:05

На пути к цели не сдадутся: ТОП-5 самых настойчивых знаков зодиака

14:02

Китайский гороскоп на завтра 26 октября: Тиграм - оскорбления, Обезьянам - разрыв

14:02

После громкого скандала: на Ровенщине уволили руководителей семи МСЭКов

13:57

Работает безотказно: для чего француженки замачивают чеснок в уксусе

13:25

Путин "стремится к постоянному прекращению огня": Эрдоган выступил со странным заявлением

13:04

РФ отправит войска КНДР в зону боевых действий уже 27-28 октября - Зеленский

13:02

"Развращение детей": у путиниста Филиппа Киркорова начались крупные проблемы

13:02

ВСУ имеют успехи в двух ключевых пунктах на Донбассе: где восстановили позиции - ISW

12:53

Гороскоп на завтра 26 октября: Близнецам - сюрпризы, Весам - впечатляющая возможность

12:46

Потери один к одному: ВСУ придется оставить Селидово — Згурец

12:25

Лукашенко пригрозил России войной: в чем причина

Реклама
12:02

Оживление на Кинбурнской косе: Снегирев объяснил активизацию РФ на Юге

11:50

Что делать, если отопление дали, а батареи холодные: специалисты дали важный совет

11:49

В Украине потеплеет до +19, но синоптик предупредил об опасности

11:37

"Электричества не будет": жителей одной области призвали готовиться к худшемуВидео

11:27

Смерть Лиама Пейна связали с рэппером P.Diddy

11:02

Ликвидация МСЭК: в Раде объяснили, как будут выполняться функции до реформирования

10:53

Путин и Маск регулярно общаются с конца 2022 года: о чем они говорят - WSJ

10:47

Россия выпустила по Украине 63 "Шахеда": сколько из них сбила ПВО

10:45

Украинский ведущий объявил о разводе через 16 лет брака

10:21

Цены на бензин и дизель неожиданно изменились: в чем причина роста и падения

10:18

Курс валют на 25 октября: Нацбанк снизил цену доллара - сколько стоит

09:59

Враг "обломал зубы" на Курщине: ВСУ продвинулись в районе основного "плацдарма" - ISW

09:32

Оккупанты расстреляли бойцов НГУ под Селидово, это говорит о масштабной проблеме ВСУ - Forbes

09:30

Как очистить всю духовку за 5 минут: женщина удивила своим методом уборкиВидео

09:23

Хочет иметь больше козырей: РФ, вероятно, готовит продвижение в сторону Запорожья

09:00

Pro&Contra: Нужно ли Украине восстанавливать ядерный потенциал?

08:33

Карта Deep State онлайн за 25 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:27

Все пошло не по плану: Путин потерпел неудачу на саммите БРИКС - ISW

08:00

Беда российской оппозиции, или Почему Навальная – не конкурент Путинумнение

07:38

Переговоры должны были начаться: Путин заявил, что получил предложение от Украины

Реклама
07:02

Ночные взрывы в Киеве: РФ атаковала дронами, из-за падения обломков горели деревья

05:30

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти томат

05:30

Только люди с "орлиным" зрением найдут 3 отличия за 14 секунд: загадка на внимательность

05:00

Какой сегодня праздник 25 октября 2024: что запрещено делать дома

04:20

Большинство водителей не знает: почему за "моргание аварийкой" можно получить штраф

03:37

Как правильно стирать кроссовки в стиральной машине автомат: хитрости, которые спасут обувь

02:41

Сложная головоломка на скорость: нужно найти странную чашку за 9 секунд

01:49

Россия распространяет нестабильность в мире: в ЕС отреагировали на отправку войск КНДР

01:30

Голливудская звезда раскрыл бурный роман с Деми Мур

01:17

Враг нацелился сразу на три города Донетчины: эксперт озвучил план оккупантов

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять