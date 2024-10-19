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Урожай удивит щедростью: когда сажать лук на зиму в 2024 году - "золотые дни"

Юрий Берендий
19 октября 2024, 05:36
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Посадка лука на зиму на зиму в 2024 году по лунному календарю позволит получить ранний и обильный урожай, если выбрать правильные дни.
Урожай удивит щедростью: когда сажать лук на зиму в 2024 году - 'золотые дни'
Когда сажать лук на зиму 2024 - золотые дни для рекордного урожая / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем вы узнаете:

  • Какие сорт лука лучше всего сажать под зиму
  • Что добавить в грядку при посадке лука под зиму
  • Какие лучшие и худшие дни для посадки лука осенью 2024 года

Осенняя посадка озимого лука - это отличная возможность получить ранний и устойчивый урожай в следующем году. Многие огородники выбирают высаживать лук под зиму, чтобы избежать проблем с хранением луковиц до весны и получить урожай уже в июне или июле, когда цены на рынке достигают своего пика. Садовница с опытом, автор популярного YouTube-канала "Дом и приусадебный участок" по имени Надежда, поделилась советами о том, когда и как лучше всего сажать озимый лук в 2024 году.

Как правильно сажать озимый лук

Правильно подготовленный участок - еще один важный этап для успешного урожая.

"Участок должен быть хорошо освещенным и желательно немного наклонным, без застоя воды", - советует Надежда.

Предшественниками для лука должны быть такие культуры, как капуста, зерновые, бобовые, помидоры, огурцы, баклажаны или перец. Севооборот - это залог здоровья почвы и растений.

"Если на вашем участке росли чеснок или лук два года подряд, лучше избегать посадки лука на этом месте, ведь это повышает риск распространения болезней и вредителей", - добавляет эксперт.

Надежда также рекомендует использовать для улучшения почвы горчицу.

"Мы сеяли горчицу, перекопали грядку, добавили компоста и удобрения - это прекрасно подготовит почву для посадки лука", - говорится в видео.

Какой сорт лука лучше всего сажать под зиму

Надежда рекомендует внимательно выбирать сорта лука для посадки. Среди лучших для озимых посадок она выделяет такие сорта, как "Шекспир", "Радар" и "Венгерка".

Нужно ли замачивать лук перед посадкой на зиму

Важно, что перед посадкой луковицы не следует замачивать - они должны быть сухими.

"Это позволит избежать развития гнили", - объясняет садовод.

Как посадить лук под зиму, чтобы он не ушел в стрелку

"Лук уязвим к различным грибковым болезням, таким как пероноспороз, ржавчина или гниль. Тщательная обработка перед посадкой убережет от многих болезней и вредителей", - говорит Надежда.

Для этого она рекомендует замочить севок сначала в солевом растворе (1 столовая ложка соли на 1 л воды), затем в слабом растворе марганцовки, и, чтобы избежать стрелкования, в содовом растворе (1 чайная ложка соды на 1 л воды).

Как правильно высаживать лук - на каком расстоянии садится лук на зиму

Надежда также дает четкие инструкции по посадке. Она советует сажать лук на глубину 5-7 сантиметров в зависимости от типа почвы

"Если почва плодородная и легкая, достаточно 5 см, а если тяжелая, лучше делать бороздки глубиной до 7 см", - указывает она.

Луковицы следует сажать на расстоянии 7-8 сантиметров друг от друга, при этом междурядье должно быть 15-20 см.

Смотрите видео о том, на каком расстоянии сажается лук на зиму:

"Не сажайте лук в мокрую почву и не поливайте после посадки, если нет осадков в течение 10 дней", - отмечает Надежда.

Мульчирование соломой или опавшими листьями рекомендуется лишь перед началом морозов.

Что добавить в грядку при посадке лука под зиму - что положить в лунку при посадке лука осенью

Как отмечает Надежда, перед тем как начинать перекапывать грядку, стоит обязательно подготовить почву, обеспечив ее необходимыми питательными веществами. Отвечая на вопрос, чем удобрить грядку перед посадкой озимого лука, она отметила:

"Мы перекапываем грядку только после того, как внесли на каждый квадратный метр по ведру перепревшего компоста или 5-6 кг перегноя. Очень важно не использовать свежий навоз, потому что он может содержать вредителей и болезни", - советует эксперт.

Еще одним важным этапом подготовки почвы является внесение минеральных удобрений.

"Рассыпаем суперфосфат из расчета 20-30 граммов на квадратный метр и добавляем 10 грамм калийной соли. Это поможет обеспечить растения необходимыми макроэлементами", - советует она.

Такое удобрение способствует быстрому росту и укреплению корневой системы лука, что очень важно для посадки осенью.

После внесения удобрений грядку стоит оставить на несколько недель для отдыха.

Кроме того, садовод советует перед самой посадкой лука необходимо добавить мелкую золу, которая действует как раскислитель почвы и источник полезных микроэлементов.

"Мы рассыпаем мелкую золу из расчета 10 граммов на квадратный метр. Если у вас кислая почва, зола станет отличным раскислителем, ведь лук любит щелочную почву", - отмечает эксперт.

Нужно ли поливать лук после посадки осенью - нужно ли укрывать озимый лук

Что делать после посадки? Надежда рекомендует обращать внимание на погодные условия.

"Если зима бесснежная и морозная, лук можно накрыть нетканым материалом белого цвета. Но если покров снега достиг 2-3 см, мульчирование не требуется", - отмечает садовод.

По ее словам, озимый лук хорошо выдерживает морозы до -20°C или даже -30°C.

Запрещенные дни для посадки лука в 2024 году

По лунному календарю важно избегать запрещенных дней для посадки. В октябре и ноябре 2024 года такие дни включают полнолуние и новолуние:

  • 17 октября - полнолуние;
  • 1 ноября - новолуние;
  • 15 ноября - полнолуние.

"Именно в эти дни не следует высаживать ни лук, ни чеснок, ведь растения будут слабыми", - предупреждает Надежда.

Лучшие дни для посадки лука в октябре 2024 года

В октябре есть несколько благоприятных дней для посадки лука. Надежда рекомендует следующие даты:

  • 18-19 октября - убывающая луна в Тельце.

"Это очень хорошие дни, когда можно посадить лук севок. Растение будет иметь крепкую корневую систему, хорошую урожайность и повышенную зимостойкость", - говорит эксперт.

  • 22-23 октября и до 9:43 утра 24 октября - убывающая луна в Раке.

"Рак - это продуктивный знак зодиака, который дает обильный урожай и повышенную устойчивость к зимним холодам", - отмечает Надежда.

  • 29-30 октября - убывающая луна в Весах. Это плодородный знак, когда можно высаживать лук для получения хорошего урожая.

Лучшие дни для посадки лука в ноябре 2024 года

В ноябре также есть несколько благоприятных периодов для посадки лука:

  • 18-19 ноября - убывающая луна в Раке.

"Это очень продуктивные дни, которые дадут обильный урожай и обеспечат зимостойкость растения", - объясняет садовод.

  • 26-27 ноября - убывающая луна в Весах.

"Эти дни способствуют формированию крепких корней и сопротивляемости к болезням", - добавляет Надежда.

  • 29 ноября до 14:30 - убывающая луна в Скорпионе.

"Скорпион - один из самых плодородных знаков. В эти дни можно сажать как лук, так и чеснок", - советует эксперт. Важно лишь обеспечить достаточный полив, поскольку это водный знак.

"Выбирайте любую из этих дат, подходящую для вашего региона, и ваш лук порадует вас урожаем", - резюмирует садовод Надежда.

Что известно о YouTube канале "Дом и приусадебный участок"?

YouTube канал "Дом и приусадебный участок" - это канал хозяйки, которая делится собственными советами по уходу за различными растениями на огороде и в саду. На этот канал уже подписались более 169 тысяч пользователей.

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