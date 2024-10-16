Что можно сделать из старых картонных коробок: интересная идея для сада

Старые картонные короба выбрасывать больше не нужно - эксперт по садоводству Джозеф Кларк поделился полезной идеей для сада.

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Что сделать со старыми картонными коробками - интересная идея для сада / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Эксперт по садоводству Джозеф Кларк рассказал, как легко переделать картонные коробки в новые горшки для растений. В своем видео в Instagram Джозеф показал простой способ: для этого нужна лишь старая коробка, немного воды и жестянка.

Кроме того, эти горшки можно украсить, чтобы они гармонировали с цветовой гаммой вашего сада или даже с самими растениями, передает Mirror.

"Это занимает около пяти минут и, честно говоря, нет ничего проще. Просто замочите картон примерно на 10 минут, затем нарежьте его на полоски шириной около 13 см и скрутите с помощью банки или жестянки. Желательно удалить все бумажные этикетки, поскольку они прилипнут к мокрому картону", - пояснил Джозеф. видео дня

Он советует сначала удалить весь пластик из коробки, а затем замочить её в воде на 10 минут. После этого выньте коробку и нарежьте на полоски, которыми обмотайте жестянку, пока картон еще влажный.

Также важно обернуть картон вокруг дна банки и плотно прижать, прежде чем закрепить эластичной лентой для фиксации.

Смотрите видео о том, что можно сделать из старых картонных коробок:

Джозеф рекомендует оставить это в теплом месте для высыхания, и через некоторое время вы получите идеально сформированные экологически чистые горшки для растений, готовые для использования.

Этот метод помогает эффективно использовать картонные коробки, которые иначе пошли бы на мусор.

"Дайте им высохнуть, и когда они полностью высохнут, из них получатся чрезвычайно прочные маленькие горшки для посадки. Я думаю, что прочность этих горшков может вас удивить", - добавляет он.

Однако эксперт предостерегает от чрезмерного увлажнения семян, поскольку это может привести к их распаду на части.

"Высаживайте их целыми, и это не только поможет избежать повреждения корней, но и укрепит вашу почву, поскольку картон является жизненно важным ингредиентом компоста", - резюмировал эксперт по садоводству Джозеф Кларк.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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