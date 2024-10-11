Эксперты призвали прекратить работу с почвой после определенного периода: какая причина

Октябрь - идеальное время для подготовки сада к посадкам. Эксперты советуют завершить работы с почвой именно в этом месяце перед наступлением холодов.

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Эксперты призывают завершить работу с почвой в октябре - какая причина / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Для садоводов октябрь - это не время для отдыха, а, наоборот, важный период для подготовки растений к зиме и обеспечения здоровья сада на следующий год. Телеведущий, писатель и садовод Монти Дон рекомендует тщательно перекопать почву именно в октябре и таким образом завершить работу с грунтом. Это поможет подготовить сад к весне и даже улучшит качество почвы, создавая благоприятные условия для новых растений, когда потеплеет, передает Mirror.

По его словам, такой подход гарантирует, что весной можно будет сразу приступать к посадкам, поскольку почва уже будет подготовлена.

На своем веб-сайте Монти Дон объясняет, что вам следует "начать копать землю, которую вы хотите посадить этой зимой или использовать ее следующей весной. Делать это в это время года означает, что она доступна, сухая и есть больше дневного света, чтобы делать это".

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Эксперт объясняет, что после того, как вы перекопали почву, вам следует "оставить ее в больших пластах, чтобы она разложилась в течение зимы".

Однако копание земли может быть большой и трудоемкой работой, и важно не переутомляться слишком сильно, что может привести к перенапряжению мышц и даже к хроническим травмам, если вы не будете осторожными.

"Если это кажется сложным, занимайтесь 30 минут в неделю двумя 15-минутными сеансами", - советует он.

Монти Дон также указывает на то, что копание земли может быть тяжелым и трудоемким делом, и важно не перегружаться, чтобы избежать мышечного перенапряжения или даже хронических травм.

Важно также придерживаться правильной техники: держите лопату близко к телу для лучшего контроля, сгибайте колени и держите спину прямо, чтобы защитить поясницу от боли. Не наклоняйтесь слишком сильно вперед, чтобы минимизировать риск травм.

Октябрь - благоприятный месяц для таких работ, поскольку земля еще достаточно сухая, а первые заморозки еще не наступили, что облегчает физическую нагрузку. По данным Gardener's World, перекопка помогает разрыхлить уплотненную почву и позволяет удалить сорняки, укоренившиеся за теплые месяцы.

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Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Ранее Главред сообщал о том, какие растения стоит обрезать в октябре. Линдси Честейн, основательница блога The Waddle and Cluck, где она делится советами по уходу за домом и садом, рассказала, какие именно растения нужно обрезать в это время.

Также эксперты объяснили, почему в октябре не стоит сгребать опавшие листья. Отмечается, что во время сгребания, особенно для его дальнейшего сжигания, существует риск для ежей, поскольку кучи листьев и бревен кажутся им идеальными для укрытия.

Старший научный сотрудник Института защиты растений Национальной академии аграрных наук Ольга Власова также поделилась информацией о том, что можно сажать в октябре.

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